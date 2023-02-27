Dünya Bankası: Depremler 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı; yeniden inşa maaliyetleri bu rakamın iki katına çıkabilir

Kaynak, Getty Images

14 dakika önce

Dünya Bankası’nın bugün yayımladığı hızlı hasar değerlendirme raporuna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı. Yeniden iyileştirme ve inşa maliyetlerininse bu miktarın iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Bu, Türkiye'nin 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 4’üne karşılık geliyor.

Banka ayrıca iyileştirme ve yeniden inşa maaliyetlerinin çok daha fazla olacağını, potansiyel olarak bu rakamın iki katına ulaşacağını, ekonomideki aksamalarla ilişkili GSYH kayıplarının depremlerin maliyetini daha da arttıracağını öngörüyor.

Rapor, Dünya Bankası ve ortaklarının Türkiye'de gerçekleştirecekleri ilk müdahalelere rehberlik ve hükümetin iyileştirme ve yeniden inşa planlamasını desteklemek için hazırlandı.

Raporda devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği belirtiliyor.

Banka, deprem bölgesinin Türkiye'de "yoksulluk oranının en yüksek olduğu illerden bazılarını içerdiğini ve Türkiye'deki toplam Suriyeli mülteci nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 1,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye" ev sahipliği yaptığının altını çiziyor.

Türkiye'deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerinde odaklanan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporunda, 1,25 milyon insanın, yaşadığı binaların orta-ağır derecede hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle geçici olarak evsiz hale geldiği tahmin ediliyor.

Hasarın yüzde 81'i Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da meydana geldi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rapora göre toplam hasarların yüzde 36'sı Hatay'da, yüzde 17'si Kahramanmaraş'ta ve yüzde 14'ü Gaziantep'te meydana geldi.

Raporda ayrıca tahmin edilen hasarın yüzde 81'inin yaklaşık 6,45 milyon kişinin yaşadığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman illerinde meydana geldiği vurgulanıyor.

Dünya Bankası'na göre konut binalarında meydana gelen doğrudan hasarlar toplam hasarın yüzde 53'ünü (18 milyar dolar) oluşturuyor.

Toplam hasarın yüzde 28’i (9,7 milyar dolar) sağlık tesisleri, okullar, kamu binaları ve özel sektör binaları gibi konut dışı binalarda.

Hasarın yüzde 19’unun (6,4 milyar dolar) ise yol, elektrik ve su gibi altyapı tesislerinde meydana geldiği tahmin ediliyor.

Rapordaki hasar tahminleri iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerini içermiyor.

Banka bu çalışmaların daha geniş çaplı ekonomik etkileri ve kayıpları olabileceğinin altını çiziyor.

Dünya Bankası 9 Şubat tarihinde yardım ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak için 1,78 milyar dolarlık bir başlangıç yardım paketi açıklamıştı.