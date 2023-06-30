Getir’in Fransa’dan sonra İspanya’dan da çekileceği açıklandı

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18 dakika önce

İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir’in İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini ve 1.560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre CCOO bu kararın, Getir’in son yatırım turunda umduğu kadar fon bulamaması üzerine alındığını duyurdu:

“Getir’in İspanya’da nasıl büyüyeceği veya nasıl bir pazar stratejisine sahip olacağı konusunda hiçbir fikri olmayan, felaket iş yönetimini kınıyoruz.

“Bundan en büyük zararı işçiler görecek.”

Sendika, Getir’in işçilerine çeşitli tazminat paketleri önermeye başladığını da aktardı ve bu paketlerin iyileştirilmesi için mücadele edeceklerini ekledi.

BBC Türkçe bu konuyla ilgili Getir’e sorular yöneltti fakat bu haber yayımlanana kadar herhangi bir yanıt alamadı.

Şirketin İspanya bürosuna ulaşmaya çalışan Reuters da çabalarının karşılıksız kaldığını aktardı.

İspanya’da İngiliz teslimat devi Deliveroo’nun piyasadan çekilmesinin ardından Getir’in rakipleri Glovo, Just Eat ve Uber Eats pazar paylarını artırmış, Getir ise geride kalmıştı.

Fransa'dan da çekiliyorlar

Fransız gazetesi Le Monde da 21 Haziran’da Getir’in düşük satışlar nedeniyle Fransa’dan çekileceğini duyurmuş, daha sonra AFP’ye bir açıklama gönderen Getir de bu kararı doğrulamıştı.

2015’te Türkiye’de kurulduktan sonra dünyaya açılan Getir en son Aralık 2022’de Alman teslimat şirketi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte ciroları büyük oranlarda artan hızlı yemek dağıtım şirketleri, sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte talepte büyük bir daralmayla karşı karşıya kaldı.