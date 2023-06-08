Fransa'da parkta bıçaklı saldırı: Yaralanan çocukların bazılarının durumu kritik

Kaynak, Reuters

8 Haziran 2023, 14:41 +03 Güncelleme bir saat önce

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkenin güneydoğusundaki Annecy Gölü yakınlarındaki bir parkta dördü çocuk altı kişinin bıçaklandığını açıkladı. Bakan Darmanin, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındığını söyledi.

Saldırıda yaralanan üç yaşındaki iki çocuğun ve bir yetişkinin hayati tehlikesi sürüyor.

İki çocuk da hafif yaralandı.

Polis yetkilileri, saldırganın 45 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı olduğunu, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı olduğuna dair ise ellerinde bir veri olmadığını söyledi.

Saldırganın, bazıları bebek arabasında parka giren çocukları hedef aldığı, sonra da kaçmaya başladığı ve yakındaki yaşlı bir adamı bıçakladığı belirtiliyor.

Polis olaya müdahale etti ve zanlıyı bacağından vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saldırı için "korkakça eylem" ifadesini kullandı ve olayın "şoke edici" olarak niteledi.

Bölge milletvekili Antoine Armand ise saldırı için "menfur" ifadesini kullandı.

Armand, yetkililerin olay hakkında "çok az" bilgi sahibi olduğunu ve saldırının soruşturulduğunu belirtti.