N﻿ijerya'da üniversite öğrencisinin cumhurbaşkanının eşine hakaretten tutuklanmasına öfke

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, ﻿Ayşe Buhari, 2015'ten bu yana ülkenin First Lady'si.

1 Aralık 2022, 04:29 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Ishaq Khalid/ BBC News, Abuja

Nijerya’da, bir üniversite öğrencisinin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’nin eşine hakaret ettiği gerekçiyle, tutuklanıp, suçlama yöneltilmesine öfke büyüyor.

Savcılar iddianamelerinde, Aminu Adamu Muhammed’in Ayşe Buhari’nin bir resmini paylaşıp, altına Hausa dilinde Devlet Başkanı’nın eşini yolsuzlukla suçlayan bir metin yazdığını iddia ediyor.

Savcılık, 23 yaşındaki Muhammed’i asılsız bilgiler yaymakla suçluyor.

Muhammed’in avukatı, müvekkilinin mahkemede hakaret suçlamasını reddettiğini ve üniversite öğrencisinin Pazartesi günü final sınavlarına girmesi gerektiğini belirtti. Hala tutuklu olan Muhammed’in sınavlarına girip giremeyeceği belirsiz.

Avukatı Chijioke Kingsley Agu, BBC’ye yaptığı açıklamada şartlı tahliye başvurusu yaptığını ve bunun 48 saat içinde değerlendirilmesini umduğunu söyledi.

Muhammed’in annesi ve babası Ayşe Buhari’den kamuoyu önünde oğullarını affetmelerini istedi. Ancak henüz Buhari ya da yetkili makamlar bir açıklama yapmadı.

Savcılık, Muhammed’in Hausa dilinde attığı tweetindeki ifadenin kabaca “Anne yoksullara gitmesi gereken paraları zimmetine geçirdi” şeklinde çevrilebileceğini belirtiyor.

Muhammed, suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak, BABA AZARE Fotoğraf altı yazısı, ﻿23 yaşındaki Muhammed, arkadaşları tarafından parlak bir öğrenci olarak tanımlanıyor.

Aminu Adamu Muhammed, ülkenin kuzeyindeki Jigawa eyaletinde bulunan Federal Üniversite’de çevre yönetimi öğrenimi görüyor ve sınıf arkadaşları parlak bir öğrenci olarak tanımlıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ve hak savunucuları Nijerya makamlarının Muhammed’e muamelesini eleştirdi ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

Bazıları da Nijeryalı yetkililerin eleştiriye giderek hoşgörüsüz davranmaya başladığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde iki genç TikTok kullanıcısı, paylaştıkları videoda ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinin valisine hakaret ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırılmış ve kırbaçlanmıştı.