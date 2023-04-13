60'lı yılların ünlü modacısı Mary Quant 93 yaşında öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mary Quant, 1967'de

Yazan, Steven McIntosh

Unvan, BBC Muhabiri

20 dakika önce

60'lı yıllarda moda dünyasına damgasını vurmuş efsane moda tasarımcısı Mary Quant 93 yaşında öldü.

Quant, modada o yılların yeni özgür kadın imajıyla özdeşleşen mini eteğin bütün dünyada yaygınlaşmasını sağlayan kişi olarak tanınıyor.

Ailesi, ünlü modacının İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde "huzur içinde" yaşama veda ettiğini duyururken onu "20. yüzyılın uluslararası düzeyde en çok tanınan moda tasarımcılarından biri ve sıra dışı bir yaratıcı" olarak tanımladı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Quant 2007'de

İlk dükkanı Bazaar'ı 1955 yılında Londra Kings Road'da açan Quant gerçekten de bir kaç yıl içerisinde ülkenin ve dünyanın en tanınmış modacıları arasına girmişti.

Moda dergisi Vogue'un eski yayın yönetmeni Alexandra Shulman, Twitter mesajında onu "Huzur içinde yat Mary Quant. Modada ama aynı zamanda kadın girişimciliğinde önder, harika saç kesiminin çok ötesinde vizyon sahibi biriydi" diye andı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Mary Quant 60'lı yıllarda moda sektörünün önde gelen isimlerindendi

Londra'daki Victoria & Albert Müzesi, onun ardından yayınladığı mesajda "Quant'ın modaya katkıları ne kadar anlatsak abartmış olmayız. 1960'lar modasının keyifli özgürlük havasını temsil ediyordu ve genç kadınlara yeni bir rol modeli sundu. Bugün moda onun ışıklı vizyonuna çok şey borçlu" dedi.

New York Times gazetesinin moda yönetmeni Vanessa Friedman ise onu "Mary Quant, kadın bacağını özgürleştiren kadın. Sana çok şey borçluyuz" diye andı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, 1967 yılında Mary Quant'ın tasarımlarının sergilendiği bir defile

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Londra'daki Victoria & Albert Müzesi'nde yakınlarda Quant'ın tasarımlarıyla yapılan bir defile

1930 yılının 11 Şubat günü Londra'nın güneydoğusundaki mahallelerden birinde doğan Mary Quant'ın anne ve babası Galler kökenli öğretmenlerdi.

1950 yılında Goldsmiths'den sanat eğitimi diplomasını aldı. Okulda daha sonra onun kendi markasını yaratmasına destek olan eşi Alexander Plunket Greene ile de tanışmıştı.

Çiçeği burnunda tasarımcı kendi ürünlerini yapmadan önce bir süre bir kadın şapkası atölyesinde staj yaptı.

1955 yılında ise Londra'nın Chealsea semtindeki Kings Road'da Bazaar adlı ilk butiğini açtı.

Kaynak, Mirrorpix Fotoğraf altı yazısı, İlk butiği Chealsea'deki Bazaar'da çeşitli giysiler ve aksesuarlar satıyordu

Kaynak, Alamy Fotoğraf altı yazısı, Etek boyları kısalmaya başlamıştı ama moda sektörüne damgasını vuruşu Quant ile başladı

En çok da 1960'lı yılların yeni özgür kadın imajını simgeleyen mini etekle tanındı.

Aslında etek boyları 1950'lerden beri kısalmaya başlamıştı ama onu dünyanın dört bir yanında popüler bir tarz haline getiren Quant oldu.

Quant aynı zamanda saç modeli de en çok taklit edilen kadınlardan biri oldu.

Dönemin efsanı saç tasarımcısı Vidal Sassoon'un kestiği ve Quant'ın adını verdiği beş noktalı bob saç modeli, 1950'lerin romantik dalgalı kadın saçının tam zıddı gibiydi.

Kaynak, MIRRORPIX Fotoğraf altı yazısı, Mary Quant'ın döneme damgasını vuran saç modelini de ünlü saç tasarımcısı Vidal Sassoon yaratmış ve Quant'ın adını vermişti

1966 yılında modaya katkılarından dolayı Kraliyet başarı ödülüne layık görüldü.

1970'e gelindiğinde giysi tasarımından uzaklaşmaya başladı ve kozmetik ve parfümle ilgilenmeye ve kendi markasını üretmeye girişti.

Daha sonra çekildiği kozmetik girişimini 2000 yılında bir Japon şirketine sattı.

2012 yılında verdiği bir mülakatta "Bu kadar başarılı olmanız sizi şaşırtıyor mu?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Çoğu zaman 'Tanrım, ne kadar harikulade bir hayatın oldu, ne şanslısın' dedim kendime. Hep düşündüm 'Amma şanslısın be kadın! Nasıl bu kadar keyifli bir hayat sürebildin?' diye."