İsrail lideri Netanyahu, Tel Aviv'deki olayların ardından Eritrelileri ülkelerine göndermeye karar verdi

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Eritrean protesters clash with police in Tel Aviv", Duration 0,36 00:36 Video altyazısı, Eritreliler hem kendi içlerinde hem de polisle çatıştı

53 dakika önce

İsrail’in Tel Aviv kentinde Eritrelilerin Cumartesi günü düzenlediği protestoların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “kırmızı çizginin aşıldığını” ve olaylara karışan Eritrelileri ülkelerine geri göndermek istediğini açıkladı.

Eritre hükümetinin destekçileri ve karşıtları hem birbirleriyle hem de polisle çatışmış, olaylarda onlarcası polis toplam 170 kişi yaralanmıştı.

Netanyahu ülkeye yasa dışı yollardan giren Afrikalıların tümünü ülkelerine göndermek için yeni bir plan hazırlanmasını da emretti.

Cumartesi günkü olaylar Eritre hükümetine muhalif Eritrelilerin, İsrail’deki Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bağımsızlığın 30. yıl dönümü etkinliğinin iptal edilmesini talep etmesiyle başladı.

Etkinlik polis kordonu altında düzenlenirken muhalif Eritreliler polis barikatını aşarak hükümet destekçileriyle çatıştı.

Çevredeki dükkanlara ve araçlara da maddi zarar verildi.

Kent merkezinde yaşayanlar, mahallelerinin savaş alanını andırdığını söyledi.

Polisler olayları bastırmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra gerçek mermi de kullandı.

Atlı polislerin de dahil olduğu olaylarda gerçek mermi kullanımının kurallara uygun olup olmadığı hakkında soruşturma başlatıldı.

Eritre’de Devlet Başkanı Isaias Afwerki’yi destekleyenler ve karşıtları arasındaki gerilim son dönemde diasporada da görülür hale geldi.

Yüksek Mahkeme engel olmuştu

Bu olay göç konusunu tekrar ülkenin ana gündemi haline getirdi.

Ülkedeki aşırı sağcı hükümet, daha önce göçmenleri geri gönderme planını iptal eden Yüksek Mahkeme’yi eleştirmişti.

Hükümetin Yüksek Mahkeme hakkındaki reform planı da ülke çapında kitlesel protestolara yol açmış, planın yalnızca bir kısmı gerçekleştirilebilmişti.

Dün akşam bir açıklama yapan Netanyahu “Ülkemize yasa dışı sızanlar büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi ve ekledi:

“İsyana katılan herkesin derhal geri gönderilmesini istiyoruz.

“Bakanlarıma yasa dışı göçmenleri ülkelerine geri göndermek için planlar hazırlamalarını söyledim.”

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, insan onuru ve özgürlüğüne dair yasaları değiştirerek kitlesel geri göndermelere olanak sağlamayı hedeflediği aktarılıyor.

İsrail’de sığınma başvurusu yapmış 18 bin Eritrelinin olduğu tahmin ediliyor.

Çoğu Mısır’daki Sina Çölü’nü aşarak ülkeye giren bu kişiler genellikle, dünyanın en baskıcı ülkelerinden Eritre’de hayatlarının tehlikede olduğunu, zorunlu askerlik uygulamasının olduğu ülkede silah altına alınmak istemediklerini söylüyor.