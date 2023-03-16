Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa’da tur peşinde

Kaynak, Getty Images

24 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi’nde yarışan Sivasspor son 16 turu rövanş maçlarında tur için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Sevilla ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

20.45’te başlayacak maçı İngiltere’den Michael Oliver yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı toplamda altı kez müzesine götüren İspanya temsilcisi Sevilla, bu alanda rekoru da elinde bulunduruyor. İspanyol takımı eski adıyla UEFA Kupası da dahil olmak üzere bu turnuvada toplamda 27 sezon katıldı.

Fenerbahçe ise 2007-08 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaptığı büyük geri dönüşü tekrarlama peşinde.

Fenerbahçe, maçtan üç farklı golle galip gelirse turu direkt geçecek. Ancak maçın normal süresi iki farklı Fenerbahçe galibiyetiyle sonlanırsa uzatma devreleri oynanacak. Eğer bu eşitlik bozulmazsa çeyrek finali biletini alan takım penaltı atışları sonunda belli olacak.

Sevilla, La Liga’da bekleneni şu ana kadar karşılayabilmiş değil ve 25 maçta topladığı 28 puanla 13’üncü sırada.

Ligde zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique Sevilla maçı kadrosunda yer almıyor.

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda Sivasspor da evinde İtalya temsilcisi Fiorentina’yı ağırlayacak.

İki takımın ilk maçında Fiorentina 1-0’lık galibiyet elde etmişti.

Rövanş maçında Sivasspor’a iki farklı galibiyet gerekiyor.

Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Mustafa Yatabare, Robin Yalçın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. İlk maçta kırmızı kart gören Max Gradel de cezası nedeniyle sahada olamayacak.

Başakşehir elendi

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlardan Başakşehir, Çarşamba akşamı evinde Gent ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti.