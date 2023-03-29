BTK’ya göre depremlerin ardından yaşanan aksaklıklarda baz istasyonlarının rolü az

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29 Mart 2023, 04:48 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBMM'deki Deprem Araştırma Komisyonu'nda bir sunum yaptı.

Karagözoğlu, bu sunumda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iletişim altyapısında yaşanan aksaklıkların nedenlerine değindi.

Depremlerin ardından telefon ve internet bağlantılarında günlerce devam eden kesintiler eleştirilere yol açmıştı.

Karagözoğlu, bu aksaklıkların baz istasyonlarının zarar görmesinden kaynaklanmadığını aktardı.

Karagözoğlu’na göre sorunun temelinde elektrik ile akaryakıt temininde ve hava koşullarında yaşanan sorunlar yer aldı:

"Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması, sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir.”

“Her beş mobil telefon abonesinden biri etkilendi”

Karagözoğlu, deprem bölgesindeki 11 ilde mobil abone sayının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu söyledi.

Karagözoğlu, "Bu illerin abone sayısı toplamı Türkiye genelinde mobil abonelerin yaklaşık yüzde 18,3'ünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle 6 Şubat gecesi yaşadığımız büyük felaket, ülkemizdeki her beş mobil telefon abonesinin birini etkileyecek kadar büyük bir alanda gerçekleşmiştir" dedi.

Depremden hemen sonra, 112 acil yardım çağrılarının yaklaşık yedi kat arttığını bildiren Karagözoğlu, sonrasında ise normal sayılara dönüldüğünü ifade etti.

Karagözoğlu, depremin mobil haberleşmeye etkisi üzerine şunları kaydetti:

"Çekirdek şebeke servis kaybı yaşanmamış, hizmet vermeye devam etmiştir. Ayrıca işletmecilerimizin şebekeleri arasındaki ana bağlantı santrallerinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kurulum yapılmış binaların yıkılması ve enerji sorunları nedeniyle şebekenin en uç noktası olan baz istasyonları ve toplama alanlarının devre dışı kalması nedeniyle radyo erişim şebekelerinde sıkıntı yaşanmıştır. Saha kayıplarının bir kısmı radyo erişim şebekesini çekirdek şebekeye bağlayan iletim hattının zarar görmesinden dolayı oluşmuştur.”

“Altyapı ve üst yapıda eksikler var”

BBC Türkçe’ye konuşan uzmanlar ise telekomünikasyon altyapısındaki tekelleşmenin aksaklıkların yaşanmasına yol açtığını aktarmıştı.

Bilişim ve Telekomünikasyon Uzmanı Füsun Sarp Nebil, yalnızca Türk Telekom’un altyapı şebekesinin bulunmasının yetersiz kaldığını, bu yüzden iletişim aksaklıklarının yaşandığını aktarmıştı.