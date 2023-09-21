Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda, 500 baz puan artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini, beklentiler doğrultusunda yüzde 30 seviyesine çıkardı.
Son artışla birlikte TCMB yeni yönetimi altında dördüncü faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.
Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın göreve atanması sonrası faiz indirimi sürecine 27 ay sonra son vermiş, son 3 PPK toplantısında politika faizini yüzde 16,5 artırmıştı.
Politika faizi, Haziran ayında 650 baz puan artışla yüzde 15'e, Temmuz ayında ise 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.
24 Ağustos'ta yapılan toplantıda ise politika faizi, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.
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Toplantı sonrası yapılan açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtilmişti.
Ekonomistlerin tahminleri
Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette 500 baz puan artış beklentisi öne çıkmıştı.
Anket sonuçlarına göre, 250 ile 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.
Reuters anketine katılan 16 ekonomist de Merkez Bankası'ndan 500 baz puanlık artış bekliyordu.
Bloomberg HT'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de, politika faizinin bugün 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmesi yönündeydi.