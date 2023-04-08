Irak, Süleymaniye’deki saldırıdan ötürü Türkiye’den özür beklediğini açıkladı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Dışişleri Bakanlığı, en az 3 Temmuz’a kadar Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na kapatıldığını açıkladı

8 Nisan 2023, 18:00 +03 Güncelleme bir saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, yaptığı yazılı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye Havalimanı yakınında gerçekleşen hava saldırısından ötürü Türkiye’yi kınadı.

Kendisi de Süleymaniyeli olan Reşid, Cuma günü Süleymaniye’nin sivil havalimanı yakınında gerçekleşen saldırının “Türk ordusu tarafından” yapıldığını iddia ederek “bunun yasal bir dayanığının olmadığını” aktardı.

Irak hükümeti, bu yüzden Türkiye’den bir özür beklediklerini açıkladı.

AFP’ye konuşan bir Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi ise iddiaları yalanlayarak saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

Havalimanı güvenliği yaptığı açıklamada öğleden sonra gerçekleşen saldırıdan sonra çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıklamıştı.