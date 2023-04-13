Yeniden Refah Partisi'nden kadına karşı şiddet kanununu ayıklama sözü

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Ankara

13 Nisan 2023, 19:04 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), Cumhur İttifakı içinde 87 seçim çevresinde seçime girecek milletvekili adaylarını Ankara’da düzenlenen programla tanıttı, seçim bildirgesini kamuoyuna açıkladı.

“Mücahit Erbakan” sloganları ile kürsüye gelen Fatih Erbakan, konuşmasında “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması”, “LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması” ve “pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunmasında” büyük katkıda bulunmakla övündü.

Partisinin seçim beyannamesinde de kadınların ve kadın örgütlerinin karşı çıktığı “süresiz nafaka mağduriyetinin giderilmesi”, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun aile bütünlüğünü bozucu maddelerinin ayıklanması” sözü verdi.

Baba-oğul Erbakanların görüntüleri salondaki dev ekrana yansıtılırken, oğul Erbakan için atılan sloganlar, 12 yıl önce hayatını kaybeden Necmettin Erbakan’ı izleyen gazeteciler için yabancı değildi: Mücahit Erbakan!

Yeni olan “Erbakan’a sadakat şerefimizdir” sloganı da zaman zaman salonda yankılandı.

Elif Erbakan da toplantıya katıldı

Cumhur İttifakı’na katılım, YRP içinde ve Erbakan ailesinde görüş ayrılığına yol açmıştı.

Birçok partili istifa ederken ittifak görüşmelerinin yürüdüğü süreçte Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, MKYK üyesi olan Elif Erbakan’ın ilk başta Cumhur İttifakı ile işbirliğine karşı çıktığını açıklamıştı.

Ama Elif Erbakan aday tanıtım toplantısına katılan isimler arasındaydı ve ismi anons edilen ikinci Erbakan oldu.

Gerek anonslarda gerek konuşmalarda beklendiği gibi sık sık Necmettin Erbakan anıldı.

“Milli görüşün yarım asırlık hikayesi” başlığıyla yapılan sinevizyon gösterisinde Necmettin Erbakan’ın “Buyrun başlıyoruz” dediği görüntüler salondan büyük alkış aldı.

Toplantıda sık sık 21 yıl aradan sonra Meclis’e dönüleceği vurgusu yapıldı ve hatta “ilk grup toplantısının” yapıldığı duyuruldu.

YRP ile Saadet Partisi arasında Milli Görüş çizgisiyle ilgili miras tartışması olduğu biliniyor.

Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi de kendisini Milli Görüş’ün devamı olarak görüyor.

Erbakan ise babasının vefatından sonra ortaya çıktığını öne sürdüğü milli görüşün temsil sorununun 4,5 yıl önce YRP’yi kurmasıyla aşıldığını savunuyor.

‘Milli görüş davası kıyamete kadar devam edecek’

Babası yaşamını yitirdiğinde, “Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film bitmedi daha yeni başlıyor” dediklerini belirten Fatih Erbakan, “İşte bugün burada tam 12 yıl sonra hep birlikte 'Milli Görüş Meclis'e' ve 'Barajları aştık geliyoruz' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Babasının kurucusu olduğu Milli Görüş’ün davasının kıyamete kadar devam edeceğini savundu:

“Çünkü Milli Görüş; Hz. Ömer’in, Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Sultan Abdülhamid’in yoludur.”

Erbakan, kamuoyunda tartışma yaratan kadın, aile, cinsel yönelim konularındaki hedefleri ve aşı karşıtı tutumunu ise YRP’nin Meclis dışında yaptığı “etkili ve yapıcı muhalefet”in örnekleri olarak saydı:

"EYT’lilerin mağduriyetleri konusunda, Ayasofya’nın yeniden cami olması noktasında, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunması noktasında Yeniden Refah Partimizin çabalarının, mücadelesinin çok büyük katkısı oldu.