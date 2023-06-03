İngitere FA Cup finali: Manchester City kupayı kazandı
İngiltere'de FA Cup (Federasyon Kupası) finalinde, Manchester City Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
City'nin gollerini 13. saniyede ve 51. dakikada kaptan İlkay Gündoğan kaydetti.
Manchester United'ın tek golünü ise 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes attı.
Maç Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynandı.
FA Cup finali bununla birlikte 10 kez Manchester derbisine sahne oldu.
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Bunlardan 6'sını Manchester United kazanırken, Manchester City de finalde diğer Manchester ekibine karşı galibiyet sayısı 4'e çıkardı.
Premier Lig’de kupayı alan ve ve FA Cup'ta da zafere uzanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de Inter ile finalde karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.
City, Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanırsa, aynı yıl hem Premier lig şampiyonluğu, hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak üçleme yapmış olan tek takım olan Manchester United'ın bu rekoruna ortak olacak. Manchester United 1999'da bu üç kupayı birdne kazanmıştı.