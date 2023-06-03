İngitere FA Cup finali: Manchester City kupayı kazandı

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Premier Lig’de kupayı alan ve ve FA Cup'ta da zafere uzanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de Inter ile finalde karşılaşacak.

City, Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanırsa, aynı yıl hem Premier lig şampiyonluğu, hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak üçleme yapmış olan tek takım olan Manchester United'ın bu rekoruna ortak olacak. Manchester United 1999'da bu üç kupayı birdne kazanmıştı.