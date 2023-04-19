Kleopatra'yı siyah olarak gösteren Netflix belgeseli Mısır'da yargıya götürüldü

Kaynak, Netflix Fotoğraf altı yazısı, Adele James Kleopatra'yı canlandırıyor

37 dakika önce

Netflix yapımı bir belgesel drama, Mısır’da tartışma yaratmış durumda. Söz konusu yapımda, Kleopatra, bir siyah olarak gösteriliyor.

Afrika Kraliçeleri: Kleopatra isimli yapım, ‘Mısırlılık kimliğine zarar verdiği’ iddiasıyla bu ülkede yargıya taşındı.

Mısır’da ün yapmış bir arkeolog da Kleopatra’nın “açık tenli olduğunu” savunuyor.

Ancak belgeselin yapımcısı, Mısır’ın ünlü kraliçesinin “kökeninin büyük tartışma konusu” olduğunu savunuyor ve “Eğer rol alanları beğenmiyorsanız, yapımı izlemeyin” diyor.

Kleopatra’yı canlandıran İngiliz aktris Adele James de Twitter’dan paylaştığı mesaja, kendisini hedef alan, taciz ve ırkçılık içeren ifadelerin ekran görüntüsünü ekledi.

İsa’dan önce 69 yılında İskenderiye kentinde doğan Kleopatra, Büyük İskender’in kurduğu Yunanca konuşan hanedanın son kraliçesiydi.

Babasından 18 yaşında miras aldığı iktidarı 39 yaşına kadar sürdürdü.

Sonrasında Mısır, Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdi.

Kleopatra’nın annesinin kimliği bilinmiyor ve tarihçiler Mısırlı veya Afrika’nın başka yerlerinden olabileceği konusunda görüşler dile getiriyor.

Amerikalı ünlü aktris Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu drama belgeselin seslendirmesini de yapıyor.

Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak “Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var” diyor.

Ancak yapımın geçen hafta fragmanının yayınlanması sonrası Mısır’dan tepkiler yükseldi.

Mısır’da ünlü bir tarihçi olan ve ülkede bakanlık da yapmış olan Zahi Hawass, “Bu tamamen yalan, Kleopatra Yunan kökenliydi, bu da açık tenli olduğu anlamına geliyor” diyor.

Al Masry Al Youm gazetesine konuşan Mısır bilimci, antik medeniyetin yalnızca 25. hanedanındaki Kuş kralları arasında siyah hükümdarların olduğunu savundu.

Pazar günü Mısırlı bir avukat, savcılığa başvurdu ve Netflix yayınlarının ülkede yasaklanmasını talep etti.