Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor

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10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Saat 20.00’de başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş, maç öncesinde yedi maçta topladığı 14 puanla dördüncü sırada yer alırken, rakibinden bir maç daha az oynayan Fenerbahçe 13 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Dolmabahçe’deki maçta sakatlıkları süren Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş’ta ise Georges-Kevin N'Koudou ile Atiba Hutchinson sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İki takım bugüne kadar 132 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 47’sinde Fenerbahçe galip gelirken, Beşiktaş ise 41 kez zafer elde etti. 44 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş, son yedi maçtır rakibine karşı evinde yenilmiyor. Bu maçların üçü Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlanırken, dördünde ise galip çıkmadı.

BeIN Sports’un verilerine göre bu sezon Fenerbahçe en çok gol atan ve en çok gol beklentisi yaratan takım durumunda. Sarı lacivertli takım, 20 gol atarken, 13,92 de gol beklentisi yarattı.