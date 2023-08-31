Fenerbahçe’nin Twente zaferi Hollanda medyasında: "Yeni bir Türk darbesi"

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Edin Dzeko’nun 72. dakikada penaltıdan kaydettiği gol

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Lahey

55 dakika önce

Fenerbahçe, Hollanda’da ekibi FC Twente’yi kendi sahasında 1 - 0 yenerek, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmayı başardı.

İstanbul’da geçen hafta 5 - 1 sona eren karşılaşmanın rövanşında, Enschede’deki De Grolsche Veste Stadyumu’na daha rahat bir şekilde çıkan sarı lacivertliler, maçın favorisiydi.

Ancak Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, genç kadrosuyla yine de Fenerbahçe karşısında bir sürpriz yapabileceğini umuyordu.

Ev sahibi takım, Fenerbahçe seyircisinin alınmadığı maçta, saha avantajını da kullanarak maça daha etkili başlasa da sarı - lacivertli takım karşıdında istediğini elde edemedi.

Edin Dzeko’nun 72. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile karşılaşmayı 1 - 0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, maça ilişkin gelişmeleri “Twente, Fenerbahçe karşısında tutunamadı” başlığıyla aktardı.

Bu sonuçla Twente’nin Avrupa macerasının sona erdiğini vurgulayan NOS, “İstanbul'daki 5-1'lik yenilginin ardından bir mucizeye ihtiyaç vardı ancak Grolsch Veste'deki hararetli maçta bu gerçekleşmedi” yorumunu yaptı.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, “FC Twente için yeni bir Türk darbesi: Fenerbahçe Enschede'de de çok güçlü” başlığını kullandı.

Gazetenin yorumunda, şu görüşlere yer verildi:

"FC Twente, UEFA katsayı sıralaması için puan toplamak ve geçen hafta Fenerbahçe karşısında aldığı 5-1'lik utanç verici mağlubiyetin ardından itibarını kurtarmak istedi ancak Türklerle ikinci karşılaşma da bir hayal kırıklığına dönüştü."

Twente’nin kendi sahasında daha iyi bir oyun sergilediğini vurgulayan De Telegraaf, ev sahibi takımın ele geçirdiği gol fırsatlarını değerelendiremediğini belirtti.

AD gazetesi de, gelişmeleri “Enschede mucizesi gerçekleşmedi: FC Twente Konferans Ligi gruplarına kalamadı” başlığı ile duyurdu.

Gazetenin haberinde, “FC Twente Perşembe gecesi Avrupa sahnesine daha mutlu bir vedayı hak ediyordu. Hırpalanmış takım sahanın her köşesinde savaştı. Gol şansı da yakaladı ama yine de Fenerbahçe'nin tuzağına çok sık düştü: 0-1” dendi.

"İlk düdükten itibaren saldırmaya çalıştı"

Gazete, Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki en önemli fırsatı “eski bir dost olan” Dusan Tadic'le yakaladığını belirterek, 11 yıl önce bu günlerde Twente’nin UEFA Avrupa Ligi maçında Bursaspor’u 3 - 1 yendiği maçta, Sırp oyuncunun Twente formasıyla mücadele ettiğini anımsattı.

AD’ye göre, bu sezon evinde ikinci yenilgisini alan FC Twente’nin, güçlü Fenerbahçe karşısında "bundan daha fazlasını yapacak gücü yoktu."

RTL Haber kanalı da, Twente’nin Grolsch Veste Stadyumu’nda korkusuzca hücum etmesine rağmen, İstanbul'da alınan 5-1'lik yenilginin üstesinden gelemediğini vurguladı.

RTL Haber’e göre, Enschede kulübü, “Türkiye'nin en iyi kulübüyle gerçekten boy ölçüşebileceğini kamuoyuna göstermek istedi ve ilk düdükten itibaren saldırmaya çalıştı” ancak yine de Dzeko’nun penaltı golüyle elenmekten kurtulamadı.

Voetbal International dergisi, “FC Twente Konferans Ligi'nden elendi” başlıklı haberinde, Joseph Oosting'in takımının, kendi evinde Fenerbahçe karşısında ilk maçta oluşan hasarı onaramadığını vurguladı.

Fenerbahçe karşısında alınan 1 - 0’lık yenilginin, Avrupa macerasının sonu anlamına geldiği belirtilen haberde, “Oosting, Türkiye'deki 5-1'lik mağlubiyetin ardından pes etmenin kendisi için bir seçenek olmadığını açıklamıştı ve antrenör hücuma dönük kadrosuyla sözünü tuttu” görüşüne yer verildi.

NRC gazetesi, maça ilişkin, “FC Twente, geçen haftaki 5-1'lik ağır mağlubiyetin ardından Türkiye'nin en iyi kulübü Fenerbahçe'ye bir kez daha yenildi ve böylece kulüp bu sezon Avrupa'ya veda etmiş oldu” yorumunu yaptı.