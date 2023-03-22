Diyarbakır Barosu, dört polisi 14 yaşında çocuğa ‘işkence ve kötü muamele’ yapmakla suçladı

Kaynak, Diyarbakır Adliyesi

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır

bir saat önce

Diyarbakır Barosu, Lice’de polis oldukları öne sürülen dört kişi hakkında, 14 yaşındaki bir çocuğa işkence ve kötü muamele yaptıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Baro’nun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde isimleri bilinmeyen ancak dört kişi oldukları belirtilen kolluk görevlilerinin öncelikle kimliklerinin tespit edilmesi ve haklarında soruşturma açılması istendi.

Dilekçede, çocuğun kafasında ve yüzünde darbeye bağlı yaralanmalar olduğunun hem görüntülerle hem de Lice Devlet Hastanesi’ndeki muayene sırasında doktor raporuyla belgelendiği belirtildi.

Çocuğun babası Yılmaz Diken, Pazartesi akşam saatlerinde Nevruz kutlamaları sırasında ateş yakan çocukları dağıtmak üzere sokağa giden polisin, kendilerinden kaçan oğlu ve bir arkadaşının önünü keserek zırhlı polis aracına bindirdiklerini anlattı.

Diken, polisin 14 yaşındaki oğlunu alıkoyarken, daha sonra yaşı küçük olduğu için arkadaşının gitmesine izin verdiğini söyledi.

Oğlunun ilçe çıkışında tenha bir yere götürüldüğünü aktaran Diken, “Nevruza gidiyorum diye boynuna puşi bağlamış, o puşi ile ellerini kafasına bağlamışlar. Ayaklarına da kelepçe takmışlar, daha sonra bizim mahalleye yakın bir yere, bir dere kenarına atmışlar. Tesadüfen o bölgede ahırı olan bir tanıdık oğlumu görmüş ve hastaneye götürmüş” dedi.

Ailenin avukatı Ramazan Karaalp, çocuğun Kürtlere küfür edip “Ne Mutlu Türküm Diyene” demeye zorlandığını, korkup hiçbir şey söyleyememesi üzerine “silah dipçiği, yumruk ve tekmelerle baygınlık geçirene kadar dövüldüğünü” söyledi.

Karaalp, polislerin çocuğu “Yarına kadar İstiklal Marşı ve Mehmetçik Marşı’nı ezberlemezsen senin kafana sıkacağız” diyerek dere kenarına attıklarını’ de aktardı.

Çocuğun Lice Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Lice Kaymakamlığı iddiaların gerçek dışı olduğunu söylüyor

BBC Türkçe’nin iddialarla ilgili sorular yöneltmek üzere ulaştığı Lice Kaymakamlığı’ndan bir görevli, avukatın ve çocuğun iddialarının gerçek dışı olduğunu öne sürdü.