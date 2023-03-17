Sivasspor-Fiorentina maçındaki yumruklu saldırı İtalya basınında: 'Çılgınlık', 'Vahşi saldırı', 'Utanç verici'
- Yazan, Övgü Pınar
- Unvan, Roma
UEFA Konferans Ligi’nde dün akşam oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında, ev sahibi takımın bir taraftarı sahaya girerek İtalyan futbolcu Alessandro Bianco’ya yumruk attı.
Burnu kırılan Bianco saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Fiorentina yönetimi de saldırıyı, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği nezdinde protesto etti.
Stadyumun güvenlik görevlilileri tarafından yakalanan iki taraftar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, Fiorentina'ya 4-1 yenilerek elendi.
Maçın son dakikalarında Fiorentina’nın dördüncü golünü atmasından kısa süre sonra sahaya giren bir taraftar, Bianco’nun yüzüne yumruk attıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.
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Bianco’nun maç sonrası Instagram’da yaptığı paylaşımda burnunun kan içinde kaldığı görülüyordu. 20 yaşındaki futbolcu “Sivas, Türkiye” yer bildirimiyle yaptığı paylaşımda “Fena değil” diye yazdı.
İtalya basını olayı, “Sivas’ta çılgınlık”, “vahşi saldırı”, “utanç verici vaka” gibi ifadelerle duyurdu.
Corriere dello Sport gazetesi, “90’ıncı dakikada yaşananlar, bir Avrupa müsabakasında benzeri ender bulunan çok vahim bir olay” diye yazdı.
İtalya basınındaki haberlere göre Fiorentina'nın yaşananları UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği’ne şikayet etmesi sonrası, UEFA saldırıyla ilgili inceleme başlatabilir.
Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bianco'ya atılan yumruk utanç verici, üstelik de beklemediği bir anda geldi. Burnu kırıldı… Bu hareket galibiyete rağmen her şeyi mahvetti. 20 yaşındaki bir çocuğun böyle bir şeye maruz kalması maça ve bu gece gördüğüm güzel kalabalığa leke sürüyor" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise “İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık” dedi. “Sivas’ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı” diyen Çalımbay, “Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diyoruz, kusura bakmasınlar” diye konuştu.