Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye saldırı düzenlendi

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27 dakika önce

Kabil’deki Sıddıki Camii’ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Patlama esnasında çok sayıda kişinin ibadet ettiği caminin imamı da hayatını kaybetti. Henüz ölü ve yaralı sayısına dair bilgi yok ancak çok sayıda ölü olmasından endişe ediliyor.

Yerel basına göre Taliban’ın Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, şehrin kuzeybatısında büyük bir patlama olduğunu; güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığını duyurdu.

Reuters’a konuşan bir Taliban yetkilisi, en az 35 kişinin yaralandığını ve bu kişiler arasında hayatını kaybedenlerin de olabileceğini söyledi.

Saldırının düzenlendiği Khair Khana bölgesindeki Kabil Acil Hastanesi de ilk aşamada 27 yaralının hastaneye tedavi için getirildiğini duyurdu. Yaralılar arasında biri 7 yaşında olmak üzere beş çocuk da var.

Patlamanın etkisiyle çevre binaların da camları kırıldı.