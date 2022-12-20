Arjantin'de Dünya Kupası coşkusu: Resmi tatil ilan edildi, şampiyon takımı Buenos Aires'te sabaha karşı on binlerce kişi karşıladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Lionel Messi

41 dakika önce

Dünya Kupası'nı tarihinde üçüncü, 1986'dan sonra ilk kez kazanan Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçak, günün ilk saatlerinde başkent Buenos Aires’e indi. Takımı on binlerce kişi karşıladı.

Kafileyi taşıyan uçak yerel saatle sabaha karşı 02:24’te başkente iniş yaptı.

Gün içinde büyük bir turun yapılacağı Salı günü ülkede resmi tatil ilan edildi.

Dünya Kupası, takım kaptanı Lionel Messi’nin elinde uçaktan indi ve o andan itibaren takım için yazılan Muchachos (Çocuklar) şarkısı söylendi.

Arjantinli ska - punk grubu La Mosca tarafından yazılan şarkı, Diego Maradona’ya da atıflar içeriyor.

Şarkının sözleri şöyle:

Doğduğum Arjantin’de, Diego ve Lionel’in ülkesinde,

Asla unutmayacağım Falkland çocuklarının ülkesinde…

Size açıklayamam çünkü anlamazsınız…

Kaybettiğimiz finalleri ve ağladığım o yılları…

Ama bu acı bitti çünkü Maracana’da, finalde Brezilya’ya karşı,

Baba yine kazandı.

Çocuklar bu kez yine umudumuz var.

Kupayı üçüncü kez kazanmak istiyoruz, dünya şampiyonu olmak istiyoruz.

Gökyüzündeki Diego ve babası (Don Diego) ve annesi (La Tota) ile, şampiyonluk için Lionel’i destekliyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Arjantin, kupa sevincini Muchachos şarkısı ile yaşıyor", Duration 1,24 01:24 Video altyazısı, Şampiyon takımı sabaha karşı Buenos Aires'te on binlerce kişi karşıladı.

Kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı

Başkent Buenos Aires, Salı günü büyük bir kutlamaya sahne olacak.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı kutlamaların merkezi olacak.

Sabaha karşı ülkeye dönen takımın kaptanı Messi, Türkiye saati ile öğlen iki sıralarında kupa ile uyuduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.