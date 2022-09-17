Erdoğan: Hedef Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği

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25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2016’dan beri zaman zaman gündeme gelen ŞİÖ üyeliğiyle ilgili soruyla ilgili Erdoğan, “Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan’ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan’daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır.” dedi.

Bu yanıta karşılık sorulan “Kastettiğiniz üye olmak mı?” sorusuna da “Tabii. Hedef o.” yanıtını verdi.

“Tahıl koridoru konusunu Putin’le konuştuk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de yaklaşık 40 dakika süren ikili görüşme yapmıştı. Erdoğan, burada tahıl koridoru meselesinin de gündeme geldiğini söyledi:

“Tabii en önemlisi bu tahıl koridoru meselesi. Bununla ilgili olarak attığımız adımlar hakkında Sayın Putin’le burada yaptığımız görüşmede de konuştuk. Malum, tahıl koridorunun gelişmekte olan ülkelerden ziyade az gelişmiş ülkelere yönelik çalıştırılması gerekiyor. Bizim burada oynadığımız asıl rol bu. Burada da onu yine konuştuk; ‘biz az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorunu kullandırtalım, onlara ulaşalım, bunun gayreti içerisinde olalım’ dedik. Tabii Sayın Putin de onun üzerinde özenle duruyor. Bundan sonraki süreçte de biz bunu inşallah en ideal şekilde çalıştırarak az gelişmiş ülkelere bu koridoru nasıl kullandırtacağız, buralara nasıl ulaşacağız, buralara ne yapabiliriz; bunun takipçisi olacağız.”

Putin daha önce Ukrayna’dan tahılların çıkarılması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan anlaşmanın az gelişmiş ülkeleri hedef aldığını; ancak buna uyulmadığını savunmuş ve koridoru kısıtlayabileceği mesajını vermişti.

Erdoğan, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Santrali projesini “hızla ettireceğini” ve “2023 içerisinde birinci üniteyi bitirip açılışının yapılabileceğini” de söyledi.

İran ve Rusya ile Suriye için yürütülen Astana sürecini ele almadığını da belirten Erdoğan, Azerbaycan’ın 2020 yılındaki Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan’dan geri aldığı Zengilan’da 20 Ekim’de bir havalimanı açılışı olacağını ve bu açılışa katılacağını açıkladı.

“İlham Bey o koltuğu bana bıraktı”

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Özbekistan’daki zirvede Erdoğan’ın diğer liderlerin oturduğu koltukların karşısında bir sandalyede konuşurken, yanında da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in oturduğu sırada çekilen bir fotoğraf gündem olmuştu. Erdoğan’a bu fotoğrafın hikayesi sorulduğunda şu yanıtı verdi:

“İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.”

“Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolar civarında”

Ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili de Erdoğan “Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor.” açıklaması yaptı: