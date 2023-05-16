YSK, bazı ülkelerde kısalttığı yurt dışı oy verme süresini itirazlar sonrası yeniden uzattı

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14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi son yılların en yüksek yurt dışı katılımı olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye dışında yaşayan 3 milyonun üzerinde seçmen de Recep Tayyip Erdoğan'a ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilecek. İkinci tur öncesi bazı ülkelerde oy verme süresinin gün bazında kısaltılması tartışma yarattı ve itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geri adım attı.

ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha yüksek oy aldığı bazı ülkelerde oy verme süresinin kısaltılması eleştirilere neden olmuştu.

Örneğin 135 binin üzerinde seçmenin bulunduğu ABD’de, sandığın sadece iki gün, 20 ve 21 Mayıs’ta kurulacağı açıklandı.

Dokuz oy verme noktası olan Amerika’da, ilk turda Kılıçdaroğlu’na yüzde 80’in üzerinde oy çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen oy ise yüzde 16’nın biraz üzerindeydi.

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Tepkiler ve Millet İttifakı partilerine yapılan çağrılar sonrası Salı günü YSK’ya itirazlar yapıldı.

CHP Milletvekili Muharrem Erkek, YSK’nın 14 Mart tarihinde açıkladığı ikinci tur oy verme tarihlerini değiştirdiğini kaydederek, itiraz başvurusu yaptı.

Bu itirazlar sonrası YSK; ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere için 20 - 24 Mayıs arasında oy verileceğine hükmetti.

14 Mayıs seçimleri için Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullandı.

Bu yüzde 52,69 oranında bir katılım olduğuna işaret ediyor.

Bu seçmenin 1,1 milyon kadarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi. Bu yüzde 57,19’luk bir orana eş geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 40’a yakın bir oy aldı.

Oy verme süresi tartışmasının yaşanmasının bir sebebi de Erdoğan’ın yüksek oy aldığı ülkelerde sürenin ilk etapta dört günde tutulduğu iddiası oldu.

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Belçika - İngiltere örneği

Yaklaşık benzer sayıda seçmenin 14 Mayıs’ta sandığa gittiği Belçika ve İngiltere’yi karşılaştıralım.

Oy verme süresi iki güne indirilen İngiltere’de 50 binin üzerinde seçmen Kılıçdaroğlu’na oy verdi. Belçika’da ise 61 binin üzerinde seçmen Erdoğan’ı tercih etti.

Salı günü YSK’nın aldığı ek karara dek, Belçika’da dört, İngiltere’de iki gün oy verme süresi belirlenmişti.

YSK’nın açıkladığı, ülke ülke oy verme süresi listesine bu linkten ulaşabilirsiniz.