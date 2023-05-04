Somali’de başkent Mogadişu’nun belediye başkanı gece kulübünü basıp içerdekileri kırbaçladı

Kaynak, @MOHAMEDSELH Fotoğraf altı yazısı, Olayın videosu tartışma yarattı

bir saat önce

Somali’de başkent Mogadişu’nun belediye başkanı Yusuf Hussein Jimale bir gece kulübünü basarak içeridekileri kırbaçladı.

Jimale bunu tünün, alkol ve uyuşturucuyla mücadele için yaptığını söyledi. Mogadişu’da bu ürünlerin satışı yasak.

Videoda, kısa süre önceye kadar eğlenmekte olan kadın ve erkeklerin korku içinde kaçıştığı gözüküyor.

Kulüptekiler alkol içmekle ve tütün ile esrar kullanmakla suçlanıyor.

Olay, kentin ünlü Lido Plajı yakınlarında gerçekleşti.

Kaynak, LEYLA JEYTE Fotoğraf altı yazısı, Lido Plajı gençlerin akşam eğlenmek için gittiği yerlerden

İslamcı militanların saldırıları nedeniyle dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alan Somali’de son dönemde çete şiddetinde de büyük artış var.

Yetkililer bütün bu olaylar nedeniyle uyuşturucu ve alkol kullanımının arttığını düşünüyor.

Eleştirilerin ardından bir açıklama yapan Jimale, saldırısını savundu ve “sopa silahtan iyidir” dedi:

“Sarhoş oldukları için bazıları bize saldırmaya çalıştı ve biz de onları kırbaçladık.

“Yaptıkları ahlaki açıdan kabul edilemez, kimse de buna tolerans gösteremez.”

Belediye başkanını eleştiren, Mogadişu’dan sosyal haklar aktivisti Muna Hassan ise BBC’ye yaptığı açıklamada “Jimale konuyu yetkili kurumlara iletmek yerine meseleyi kendi ele aldı. Oysa bir insan bir suç işliyorsa bununla yargı ilgilenmeli” dedi.

Öte yandan Madele’yi destekleyenler de var. Mogadişu’da yaşayan Mohamed Noor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jimale’nin, aynı durumda bir ebeveynin yapacağı gibi davrandığını söyledi ve “Bu tür bir disiplin, cezaevine göndermekten iyidir” dedi.

Kentte yapılan denetimlerde uyuşturucu bulunan mekanlar kapatılıyor.

Bu şekilde mekanı kapatılan işletmeci Manar Ma’lim ise, yetkililerin bu yöntemle kârlı mekanlara el koyduğunu, bunun için mekana uyuşturucu yerleştirdiklerini anlatıyor.

Gençler arasında dokuz yıldır popüler olan mekanının kapatılması nedeniyle öfkeli olan Ma’lim, bu nedenle ülkeyi terk etmeyi düşünüyor.

Yetkililer son dönemde denetimlerini sıkılaştırsa da, ülkede çok popüler olan uyuşturucu etkili gat yaprağına karşı mücadele edilmiyor.