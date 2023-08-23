Pakistan'da bir teleferikte asılı kalan 8 kişi zorlu çalışmanın ardından kurtarıldı

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bir saat önce

Pakistan’daki bir teleferikte yüzlerce metre yükseklikte asılı kalan 6’sı çocuk 8 kişinin hepsi kurtarıldı.

Tehlikeli ve dikkatle yürütülen bir operasyonla askeri bir helikopter bir çocuğu kurtarırken, hava karardıktan sonra karadaki ekipler grubun geri kalanını kurtardı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir vadide meydana gelen olayda, tepelikteki büyük bir kalabalık kurtarma çalışmalarını izlerken, grubun halat ile güvenli bir şekilde yere ulaşmaları sağlandı.

8 kişi teleferiğin kablolarından biri koptuğunda okula gidiyordu.

Söz konusu kişiler yerden 274 metre yükseklikte şiddetli rüzgar etkisinde asılı kaldı.

Pakistan'ın geçici başbakanı Anwaar ul Haq Kakar kurtarma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pakistan ordusu, kurtarma misyonunun "son derece zor ve tehlikeli" olduğunu söyledi.

Olay, Salı günü yerel saatle 07:00 civarında Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki Battagram şehri yakınlarında meydana geldi.

Mahsur kalan çocukların yaşları 10 ile 16 arasında değişiyor.

Teleferikteki Gulfaraz adlı bir yetişkin yerel basına, çocuklardan birinin kalp rahatsızlığı olduğunu ve birkaç saat boyunca bilincinin kapalı kaldığını söyledi.

Bir kurtarma görevlisi Reuters haber ajansına bir çocuğun da "sıcaklık ve korku" nedeniyle bayıldığını söyledi. Bu çocuğun, kalp rahatsızlığı olan çocuk mu olduğu belirsiz.

Halk tarafından "Dolly" olarak bilinen teleferik, Jangri köyünü okulun bulunduğu Batangi'ye bağlıyor.

Teleferik, Allai Vadisi’ni geçmek için sıkça kullanılan ucuz bir ulaşım aracı; dağlık arazideki iki saatlik yolculuğu sadece dört dakikaya indiriyor.

Kablo aniden koptuğunda teleferik günün beşinci yolculuğunu yapıyordu.

Yerel basın kuruluşu Dawn'ın haberine göre bölge sakinleri, yetkililere haber vermek için hoparlörler kullandı ancak ilk kurtarma helikopterinin ulaşılması zor olan bölgeye varması en az dört saat sürdü.

Aralarında mahsur kalanların akrabalarının da bulunduğu endişeli kalabalık hızla vadi boyunca toplandı ve askeri helikopterlerin komandoları mahsur kalan teleferiğe indirmek için kuvvetli rüzgarlara karşı mücadelesini izledi.

Onlara ulaşmak için yapılan ilk girişimler başarısız oldu, ancak bir miktar yiyecek ve su verilmesi mümkün oldu.

Şiddetli rüzgarlara ek olarak, helikopterin rotor kanatlarının teleferiğin dengesini daha da bozabileceğine dair endişeler vardı ve gece olması üzerine operasyon askıya alındı.

Ancak kurtarma ekipleri, havada halat uzmanlarının ve bölgedeki yerel halkın yardımıyla çabalarına devam etti.

Allai Vadisi, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte bulunan dağlık bir alan. Yerleşimler dağınık durumda ve yol gibi altyapı hizmetleri çok az.

Bölgenin çoğunda bir dağdan diğerine ulaşım için düzenli olarak derme çatma telesiyejler ve teleferikler kullanılıyor.

Yerel halkın basına yaptığı açıklamalara göre, kablosu kopan teleferik özel bir işletme tarafından hizmete sunuluyor.

Polis teleferiği her ay kontrol ettiklerini söyledi ancak BBC bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadı.