Kuzey Kore 'kıtalararası' balistik füze fırlattı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore'nin füze fırlattığı haberini Seul'de televizyonlar böyle verdi

Yazan, Joel Guinto

Unvan, BBC

12 Temmuz 2023, 12:37 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Güney Kore ve Japonya yetkilileri, Kuzey Kore'nin kıtalararası özellikte olduğu düşünülen bir balistik füze fırlattığını bildirdi.

Füzenin Çarşamba sabahı bir saati aşkın havada kaldıktan sonra Japonya sularına girmeden az önce denize düştüğü açıklandı.

Kuzey Kore, ABD casus uçaklarının toprakları üzerinde keşif uçuşları yaptığını söyleyerek misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Pyonyang yönetimi hafta başında da bu uçaklara ateş açacağını söylemişti.

Washington ise Kuzey Kore üzerinde casusluk uçuşları yaptığı suçlamasını reddediyor ve devriyelerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu söylüyor.

Kuzey Kore'nin bu yıl yeni füze denemeleri yapmasıyla Kore yarımadasına ilişkin güvenlik kaygıları artmıştı.

Pyonyang yönetimi 2022 yılında da bazıları ABD topraklarına erişebilecek menzile sahip, rekor sayıda füze denemesi yapmıştı.

Cevaben ABD ve Güney Kore de yarımada çevresindeki ortak askeri tatbikatlarını artırmıştı.

Nisan ayında denediği yeni kıtalararası balistik füzenin şimdiye kadarki "en güçlü" füze olduğunu açıklayan Kuzey Kore Mayıs ayında da bir casus uydu fırlatmayı denemiş ancak başarılı olamamıştı.

Yeni füze hakkında bilinenler ve tepkiler

Kuzey Kore'nin Çarşamba sabahı Pyongyang'dan doğuya doğru fırlattığı füze, Japon Sahil Muhafaza yetkililerinin bildirdiğine göre, bir saati aşkın bir süre uçtuktan sonra yerel saatle 11.15 civarında (TSİ: 04,15) Japonya'nın batısında denize düştü.

ABD ve Güney Kore yetkilileri füzenin fırlatılmasından hemen sonra bir araya gelerek bir açıklama yaptılar ve ortak savunmayı "güçlendirdiklerini" bir kez daha vurguladılar.

Ortak açıklamada "Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze fırlatmasını, Kore yarımadasının barış ve istikrarına ve uluslararası topluma zarar veren ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden ciddi bir kışkırtma eylemi olarak değerlendiriyor ve kuvvetle kınıyoruz" denildi.

NATO zirvesini izlemek üzere Litvanya'da bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol da, buradan ülkesinin ulusal güvenlik konseyini acilen topladı.