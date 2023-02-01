Avustralya'da kayıp radyoaktif kapsül bulundu

Kaynak, BATI AVUSTRALYA HÜKÜMETİ Fotoğraf altı yazısı, Geçen ay kaybolan ufak radyoaktif kapsül

1 Şubat 2023, 16:20 +03 Güncelleme 53 dakika önce

Peter Hoskins ve James FitzGerald, BBC News

Avustralya'da yetkililer geçen ay kaybolan küçük radyoaktif kapsülün bulunduğunu açıkladı.

Kapsül, madencilik şirketi Rio Tinto'nun ülkenin batısında, Kimberley bölgesindeki Gudai-Darri madeninde çeşitli materyallerin yoğunluğunu ölçen bir cihazın parçası.

Kapsül geçen ay bulunduğu yerin 1400 kilometre ötesindeki bir başka tesise taşınırken kaybolmuştu.

Yetkililer, kapsülün takılı olduğu cihazın transferi sırasında araçtaki titreşimlerin cıvataların gevşemesine ve kapsülün kasa ve kamyondaki boşluklardan düşmesine yol açmış olabileceğini söyledi.

Cilt hasarına, yanıklara veya radyasyon hastalığına neden olabilecek, az miktarda Sezyum-137 maddesi içeren kapsül neredeyse bir bezelye büyüklüğünde, 6 milimetre genişliğinde ve 8 milimetre uzunluğunda.

12 Ocak'ta yola çıkan ve kaybolduğu 25 Ocak'ta ortaya çıkan kapsülü bulmak için bölgede çok kapsamlı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Yetkililer bugün buldukları kapsülün doğru olduğunu seri numarasından tespit etti ve ardından fotoğrafını paylaştı.

Özel kurşun bir konteynere yerleştirilecek kapsülün etrafında 20 metrelik "sıcak bölge" oluşturuldu.

Kapsül, Perşembe günü Perth kentinde güvenli bir tesise transfer edilmeden önce gece boyunca Newman kasabasında güvenli bir yerde tutulacak.

Yetkililer kapsülün saatte 70 kilometre hızla giden, özel ekipmanlı bir aracın radyasyon tespit etmesinin ardından bulunduğunu belirtti.

Daha sonra, yolun kenarından yaklaşık 2 metre uzaklıktaki kapsülü bulmak için taşınabilir konum algılama ekipmanları kullanıldı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Cilt hasarına, yanıklara veya radyasyon hastalığına neden olabilecek, az miktarda Sezyum-137 içeren kapsül neredeyse bir bezelye büyüklüğünde

Rio Tinto'nun demir cevher bölüm başkanı Simon Trott, "Kapsülün hiç kaybedilmemesi gerektiğini" söyledi, "inanılmaz" çalışmaları için yetkililere teşekkür etti.

Trott, Rio Tinto'nun arama çalışmalarının maliyetini karşılayabileceğini de ekledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perth kentinde düzenlediği bir basın toplantısında, radyoaktif maddelerin güvenli bir şekilde taşınmaması ve korunmaması karşısında verilen para cezasının "gülünç derecede düşük" olduğunu söyledi.

Şu anda hatalı radyoaktif madde yönetimine verilen günlük ceza 1000 Avustralya Doları (700 ABD doları).