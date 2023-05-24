Mustafa Sarıgül fenomeni: 36 yıl sonra Erzincan'dan nasıl milletvekili seçildi?

37 dakika önce

Mustafa Sarıgül, CHP listesinden girdiği 2023 genel seçimlerinde, memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilerek 36 yıl sonra yeniden parlamentoya girdi.

67 yaşındaki siyasetçi, kendine has tarzı ve üslubuyla Türkiye siyasetinin renkli simalarından. Sosyal medyayı aktif kullanması ile gençlerin de ilgi odağında. En bilinen sloganı ise "Çare Sarıgül".

2018 seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 66 oyla güçlü destek veren Erzincan’da 2023 genel seçimlerinde Sarıgül faktörü kentteki siyasi dengeleri değiştirdi.

Sarıgül, Türkiye’nin son başbakanı ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın memleketinde CHP’nin oylarını yüzde 10 arttırdı. Sarıgül’ün milletvekili seçilmesiyle Erzincan’da AKP’nin iki olan vekil sayısı bire düştü.

BBC Türkçe ekibi, Mustafa Sarıgül’ün milletvekili seçildiği Erzincan’da CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sürdürdüğü çalışmaları takip etti.