Canan Kaftancıoğlu: 14 Mayıs gecesi en güvenli sonucu biz açıklayacağız’

İstanbul İl Başkanlığı’nda, sorularımızı yanıtlayan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs gecesiyle ilgili “iktidardan her şeyi beklediklerini ancak kaygılarının olmadığını” belirtiyor.

AKP mitingi: 'Daha kalabalık olduğunu düşünmüyorum'

'Makarnacılar' diye eleştirerek çok çok büyük bir siyasi yanlış yapmışız

‘Her şey olabilir. Örneğin interneti kapatabilirler’

Kaftancıoğlu, oy kullanılacak her okulda en az iki avukat bulunacağını, sahada toplamda dört binden fazla avukatın olacağını söylüyor.

Bunları anlattıktan sonra “İstanbul'da sandık güvenliği konusunda vatandaşlarımızın aklına gelen gelmeyen, iktidardaki kötülüğün akla gelen gelmeyen her türlü aksaklığı kötülüğün önüne geçecek ve o ıslak imzalı tutanakları da birlikte hiçbir şey yapamayacakları bir seçim gecesi yaşayacağız” diyor.

“Her şey olabilir. Örneğin interneti kapatabilirler. Vatandaş bizim sözümüzü duymayabilir. Merak etmesin en güvenilir sonucu biz açıklayacağız. Biz seçim sonucunu hızlı açıklamak isteriz ama asıl önceliğimiz o değil. Doğru seçim sonucu için bizi beklesinler vatandaşlar. O sandıktan çıkan sonuç her ne ise onu mutlaka açıklayacağız. Ne tür aksaklıklar olabilir? Fırsat buldukları her yerde çalıyorlar biliyorsunuz. Bu tip şeylerin önüne geçeceğiz, engelleyeceğiz, yapamayacaklar.”

2018 seçimleriyle ilgili CHP'ye eleştiriler: Büyük dersler çıkarıldı

‘14 Mayıs gecesi tahmin ediyorum hepimiz sabaha kadar itirazlarla ilgili çalşacağız’

“Kötülüğün bugüne kadar yaptıklarını görünce her şeyi yapabileceklerini ama her şeyi yaşatabileceklerini düşünürüm. İktidardaki kötülük ne yaşatır yaşatsın, ne yaparsa yapsın bizler demokrasiden ayrılmadan, halkın iradesinin yanında olarak, halkın iradesi her ne çıkarsa sahip çıkarak kendi süreçlerimizi yürüteceğiz. Kaygıya hiç gerek yok.”