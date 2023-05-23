Özdağ’a göre Kılıçdaroğlu ile görüşmeler 'olumlu' ilerliyor Kayyum ve 'göçmenlerin gönderilme takvimi' masada

Kaynak, Getty Images

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



23 Mayıs 2023, 16:03 +03 Güncelleme 33 dakika önce

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve bir kez daha görüşeceklerini belirterek, ikinci tur konusundaki kararını açıklamayı yarına bıraktı.

Özdağ; göçmen politikası, Türklük tanımı, anayasanın başlangıç maddeleri ve "terörle mücadele" konusunda taahhüt içeren protokol metni üzerinde çalışıldığını belirterek, "Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci, bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz” dedi.

İki liderin, bu akşam yapacağı görüşmede temel müzakere konularının Özdağ’ın, "terörle mücadele için kayyum uygulamasının devam etmesi" ve "göçmenlerin 1 yıl içinde gerekirse zorla geri gönderilmesi" talebinin protokol metninde yer alıp almayacağı olması bekleniyor.

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek kararının ardından gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ, Pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde bir araya gelerek baş başa görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ve kamuoyuna da herhangi bir açıklama yapılmayan görüşmenin ardından Özdağ’ın ikinci tura ilişkin kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak Zafer Partisi tarafından saat 11.00 olarak duyurulan açıklama saati, daha sonra 13.00’e alındı.

'Görüşme olumlu gerçekleşirse sonucu Kılıçdaroğlu ile açıklayacağız'

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşme sürecinin devam ettiğini ve akşam bir kez daha bir araya geleceklerini belirterek, bu nedenle ikinci tura ilişkin tutumunu açıklamayı Çarşamba gününe ertelediğini söyledi.

Göçmenlerin ülkelerine gönderilme takvimi, Anayasa’daki Türklük tanımı, değiştirilmesi teklif edilemeyen ilk dört maddesinin korunması ve terörle mücadele konusunda taahhüt içeren protokol metni üzerinde Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini anlatan Özdağ, ancak henüz imza aşamasına geçmediklerini vurguladı:

"Bu toplantıda hâlâ üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak; böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyon dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ama aynı zamanda cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk dört maddesini, 66. maddeyi güvence altına alacak; PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi. Bunun için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah."

Özdağ, şu ana kadar olan sürecin olumlu ilerlediğini ve bu aşamada da olumlu sonuçlanacağını umduğunu ifade etti:

“Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz.”

Özdağ, protokol metnini de kamuoyuna Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklayacaklarını söyledi.

Göçmen sorunu: Gönüllü değil, gerekirse zorla…

Kaynak, Getty Images

Gazetecilerin sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'nun daha önce 2 yıllık süreç öngördüğünün anımsatılması üzerine de Özdağ, "Gönüllü değil, gerekirse zorla bir sene içerisinde, uluslararası hukuka uygun olarak...” dedi.

Özdağ, "terörle mücadele" için de “kayyum” uygulamasının devamını istedi:

“Keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz.”

'Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ümit Özdağ, Meral Akşener ve Sinan Oğan, MHP'nin 2016 yılı için planlanan ve sonradan iptal edilen Olağanüstü Kongresinde başkan adaylarıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın açıklamasıyla ilgili de konuşan Özdağ, Oğan’la farklı düşündüklerini belirterek, “Biz Sinan Beyle yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hassasiyetlerinin Türk halkının güvenliğinin sağlanması, kadınların, çocukların sokaklarda rahatça yürümesini sağlamak olduğunu ifade eden Özdağ, “Yoksa makam, mevki, ihale tartışması yapmıyoruz” dedi.

Özdağ, “teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmayı” da meşru görmediklerini, terörle mücadeleye “sıfır tolerans” ilkesiyle devam edilmesini istediklerini söyledi.

İki temel konu masada

Zafer Partisi kaynaklarına göre de Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında uzlaşma “çok yakın.”

İki ismin ilkeler üzerinde uzlaştığını ancak protokol metninde uzlaşılan konuların “nasıl ifade edileceği” konusunda müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre protokol metnindeki en kritik konu “kayyum” uygulamasına ilişkin.

Millet İttifakı daha önce kamuoyuna açıkladığı mutabakat metninde, iktidara gelinmesi halinde belediyelere kayyum atanması uygulamasına son verileceğini vaat etmişti.

Özdağ’ın ise basın toplantısında da dile getirdiği gibi kayyum uygulamasının devam etmesi ve bunun protokol metninde de yer almasını istediğine işaret ediliyor.

Kayyum konusunun protokol metninde yer alıp almayacağı iki liderin görüşmesinde netlik kazanacak.

Böyle bir ifadenin yer almasının özellikle Kürt seçmenin tepkisine yol açabilir.

Zafer Partililer ise Kılıçdaroğlu’nun kazanmak için “HDP’nin seçmenine ihtiyacı olmadığını, bu açığı milliyetçi seçmenin kapatacağını” dile getiriyorlar.

Masadaki ikinci önemli konunun ise Suriyeli sığınmacıların geri gönderilme takvimi olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, sığınmacıların 2 yıllık bir süreçte ve kendi istekleriyle ülkelerine dönüşlerinin sağlanacağını açıklamıştı.

Özdağ ise sığınmacıların gerekirse “zorla” ve 1 yıl içinde ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini net olarak ifade ediyorlar.

İnce ne yapacak?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Memleket Partisi Genel Başkanı Başkanı Muharrem İnce 11 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

AKP ve CHP, ATA İttifakı paydaşlarının desteğini almak için görüşmeler yürütürken, kulislere adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığı iddiası yayıldı.

Gazeteci Şaban Sevinç’in dile getirdiği bu iddianın ardından gözlerin çevrildiği İnce, rahatsızlığı nedeniyle hastane odasından fotoğraf paylaşıp, hakkındaki söylentilerin doğru olmadığın ifade etti.

BBC Türkçe’nin ulaştığı Memleket Partisi yöneticileri de ikinci turla ilgili Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde bir değerlendirme yapılmadığını, ancak Perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacağına dikkat çekiyorlar.