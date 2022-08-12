Almanya'da lunaparkta eğlence trenleri çarpıştı: 31 yaralı

Almanya’nın Günzburg kenti yakınlarındaki bir lunaparkta iki eğlence trenin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı.

Yaralılardan en az birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Lunaparkın açılacağı ancak eğlence trenlerinin bir süre kullanılmayacağı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, eğlence trenlerinden biri durmuşken, diğerinin henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle hareketini sürdürdüğü belirtildi.

Legoland’in internet sitesinde, 8 yaş ve üstü tüm çocukların tek başına eğlence trenlerine binebilecekleri yazıyor.

6 ve 7 yaşındaki çocukların ise ancak bir yetişkinin kendilerine eşlik etmesi halinde trenlere binebilecekleri belirtiliyor.