Suriye’deki depremzedelere yardım götüren ilk AB uçağı Şam’a ulaştı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Kaynak, Reuters

Deprem nedeniyle, Suriye’ye yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetme kararı alan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, depremzedelere yardım taşıyan ilk uçağı Şam’a ulaştı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, uçakta depremzedeler için kışa dayanıklı çadırlar, konaklama ve ısınma için ekipman gibi yardım malzemeleri bulunuyor.

AB tarafından gönderilen yardımlar hem Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde hem de muhaliflerin etkin olduğu bölgelerdeki deprem mağdurlarına dağıtılacak.

Suriye’ye yardım uçuşları, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yardımlar, Dubai’deki AB kamplarından ve İtalya'nın Brindisi kentindeki üsten Şam’a gönderiliyor.

Komisyona göre, Suriye’deki depremzedelere toplam 420 ton yardım malzemesi gönderilecek. Bu yardımların yaklaşık 1,1 milyon euro değerindeki 225 tonu, AB insani yardım stoklarından karşılanacak.

AB üyesi ülkeler de, Suriye’deki depremzedelere yardım kararı almıştı. Üye 15 ülke, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Suriye'ye çadır, yatak, battaniye, ısıtıcı, temizlik malzemeleri, gıda ve ilaç yardımında bulundu.

AB yönetimi de, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından Suriye’ye yaklaşık 10 milyon euroluk insani yardım göndermişti.

AB yönetimi, iç savaş nedeniyle 2011 yılından bu yana Suriye'ye uygulanan yaptırımları, depremzedelere daha fazla yardım edebilmek amacıyla geçici olarak gevşetme kararı almıştı.

AB, Esad yönetiminin, muhalefeti bastırmak için kullanabileceği malların Suriye’ye ihracatına izin vermiyordu.

Yaptırımların gevşetilmesi nedeniyle, insani yardım kuruluşları, Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamak için 6 ay boyunca AB’den izin talep etmek zorunda kalmayacak.