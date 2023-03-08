İtalya açıklarında batan göçmen teknesini kullandığı iddia edilen Ufuk Gün gözaltına alındı

8 Mart 2023, 15:04 +03 Güncelleme bir saat önce

Övgü Pınar / Roma

Kaynak, Getty Images

Türkiye’den denize açıldıktan sonra 26 Şubat’ta İtalya kıyılarında batan göçmen teknesiyle ilgili olarak ikinci bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Tekneyi kullandığı ve olay sonrası göçmenlere yardım etmeyerek kaçtığı iddia edilen Ufuk Gün, Avusturya’da yakalandı.

Yaklaşık 180 kişiyi taşıdığı tahmin edilen tekneden 80 kişi sağ kurtulurken bugüne kadar 72 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batan tekneden kurtulanların verdikleri ifadelere göre 22 Şubat’ta Çeşme kıyılarından denize açılan teknede 4 "insan kaçakçısı" bulunuyordu.

Olay sonrası ikisi Pakistan ve biri Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi İtalya’da gözaltına alınmıştı.

Dördüncü kaçakçı olduğundan şüphelenilen 28 yaşındaki Türk vatandaşı Ufuk Gün ise dün gece Avusturya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak, Getty Images

Cep telefonundaki video kanıt

İtalya basınındaki haberlere göre ilk aşamada gözaltına alınanlar arasında yer alan diğer Türk vatandaşı 50 yaşındaki Sami Fuat.

Pakistan vatandaşlarından biri 25 yaşındaki Khalid Arslan olarak açıklandı, diğerinin kimliği ise reşit olmadığı gerekçesiyle açıklanmadı.

Basında I.H. olarak anılan bu şüphelinin cep telefonundan elde edilen bilgilerin adli makamlar tarafından delil olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Calabria bölgesinden sorgu hakimi, Ufuk Gün hakkındaki yakalama emrinde I.H'nin telefonunda bulunan videoları ve Snapchat uygulamasındaki görüntüleri de gerekçe gösterdi.

Gözaltı kararında, görüntülerde Ufuk Gün’ün tekneyi kullanırken görüldüğü bilgisi de yer aldı.

Haberlere göre, batan tekneden kurtulan kişiler de verdikleri ifadelerde, Ufuk Gün’ün tekneyi kullandığını ve tekne batarken göçmenlere yardım etmeden kaçtığını söyledi.

Sorgu hakimi, videolardan şüphelilerin teknedeki diğer göçmenlerden farklı konumda olduğunun ve cezai sorumluluk taşıdıklarının anlaşıldığını belirtti.

Tekneden kurtulanlar arasında Afganistan, İran, Pakistan, Filistin, Suriye ve Somali vatandaşları bulunuyor.

İtalya tekneye müdahalede gecikmekle suçlanırken hükümet sorumluluğun Avrupa Birliği sınır güvenliği birimi Frontex ile "insan kaçakçılarına" ait olduğunu savunuyor.