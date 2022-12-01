A﻿kar- Austin görüşmesi: Pentagon Suriye'de yeni Türk operasyonuna 'güçlü karşıtlığını' ifade etti

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19 dakika önce

A﻿merikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Savunma Sakanı Lloyd Austin'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede, Ankara'nın Suriye'de yeni bir operasyona girişmesine "güçlü karşıtlığını" ifade ettiği belirtildi.

Pentagon'un yazılı açıklamasında "Bakan Austin, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı ve Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyona güçlü karşıtlığını paylaştı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Taksim'deki bombalı saldırıda ölenler için başsağlığı dileklerinin iletildiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede, "Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu vurgulayan Akar'ın , terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nnın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını anlattığı" vurgulandı.

"Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını dile" getiren Milli Savunma Bakanı, bu kapsamda Türkiye'nin IŞİD ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

A﻿kar: Tek hedef teröristler

Bakan Akar ayrıca, "terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını" vurguladı.

Daha önce de Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, IŞİD’e karşı savaşta elde edilen kazanımları “ciddi şekilde” tehlikeye atacağını söylemiş ve itidal çağrısı yapmıştı.

Ryder, “Benzer şekilde, Tükiye’nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz” demişti.

A﻿BD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

Amerikan askerleri genellikle ülkenin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) birlikte çalışıyor.

Türkiye ise SDG'nin omurgasını oluşturan Kürt Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) ve Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), "PKK'nın uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

T﻿ürkiye, 13 Kasım'da İ﻿stanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü saldırıdan PKK/PYD/YPG'yi sorumlu tutmuştu.PKK ve YPG saldırılarıyla ilişkileri olmadığını açıklamış, saldırıyı üstlenen olmamıştı.