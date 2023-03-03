ABD: Türkiye, Ermenistan, Özbekistan ve Çin üzerinden Rusya’ya yaptırımlar deliniyor

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ABD hükümeti Türkiye, Ermenistan, Özbekistan ve Çin üzerinden yapılan ticaretle, Rusya’ya yönelik yaptırımların delindiğini açıkladı.

ABD Adalet, Ticaret ve Hazine Bakanlıklarının ortak açıklamasında bu ülkelerin, “Rusya veya Belarus’a satılması yasaklanmış ürünlerin yasa dışı bir şekilde gönderilmesinde kullanıldığı” yer aldı.

ABD hükümeti şirketlere yaptığı çağrıda, Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyma konusunda dikkatli olmalarını talep etti, aksi takdirde sorumluların yargılanacaklarını ekledi.

Yaptırımları delmek için paravan şirketler, takma isimler, belirsiz hale getirilmiş nakliye bilgileri gibi taktikler kullanıldığını vurgulayan ABD hükümeti, şirketleri bu taktiklere karşı dikkatli olmaya davet etti.

ABD ve çoğu Avrupa ülkesi geçen yıl koordinasyon içinde Rusya’ya yönelik çok sayıda yaptırım uygulamaya başladı.

Fakat aralarında Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın da olduğu ülkeler bu yaptırımlara katılmadı.

ABD bir süredir bu ülkeler üzerinden yaptırımların delinmesine göz yummayacaklarına yönelik açıklamalar yapıyor.

Özellikle çip ve askeri sanayide kullanılabilecek ürünlerin ticareti takip ediliyor.

Üç bakanlığın ortak açıklamasında “Kötü niyetli aktörler Rusya’ya yönelik yaptırım ve ticaret yasaklarını delmek için uğraşmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı kısa süre önce aralarında Rusya ve Çin’deki şirketlerin de bulunduğu 90 tüzel kişiliğe yaptırım uygulamıştı.

Türkiye-Rusya ticaretinde rekor kırıldı

Rusya’nın banka kartı sistemi Mir’in geçtiği ülkeler arasında yer alan Türkiye, ABD’den gelen baskılar sonucu bu sistemin Türkiye’de kullanımını geçen yıl sonlandırmıştı.

Türkiye’nin Rusya ile ticareti yaptırımların ardından büyük bir hızla arttı.

2022’de Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı yüzde 100’ün, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı ise yüzde 60’ın üzerinde arttı.