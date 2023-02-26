Kızılay iştirakinin Ahbap’a çadır satması tartışmaları ile ilgili neler biliniyor?

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44 dakika önce

Kahramanmaraş depremlerinin ilk günlerinde Kızılay iştirakinin, deposundaki çadırları para karşılığı sattığı iddiasını Ahbap Derneği doğruladı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile anlaşmanın ardından 2050 tane çadırın deprem bölgesine gönderildiğini” açıkladı. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’nin çadırları deprem bölgesine göndermek yerine satması tepki topladı.

İddia ilk olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel tarafından gündeme getirildi.

Murat Ağırel dün yayımlanan haberinde, “Kızılay, depremin üçüncü gününde Ahbap’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptı” iddiasını ortaya koydu.

İddiaları Kızılay’a sorduğunu kaydeden Ağırel, Kızılay’dan “Çadır üretiminin devamını sağlamak için ham madde bedelinin kabul edildiği” yanıtını aldığını yazdı.

Ağırel Kızılay’a, "Kızılay 6 Şubat tarihinde ne kadar çadıra sahipti? Kaç çadır dağıttı? Ahbap adlı kuruluşa çadır sattı mı? Satış miktarı kaç adet ve tutar nedir? Başka kurumlara çadır satışı gerçekleşti mi? Kızılay hangi vakıf ve derneklere erzak yardımı yaptı? Miktarı ne kadardır? Kızılay çadır fabrikasında ve konteyner fabrikasında kaç adet stok vardı? Bu stoklar nerelere dağıtıldı?” sorularını yönelttiğini belirtti.

Ağırel, haberinde Kızılay’dan aldığı yanıtı da paylaştı.

Buna göre Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planını (TAMP) kapsamında barınma konusunda “destek kuruluş” niteliğinde olduğunu belirtti, “Kızılay, TAMP’ın kendisine yüklediği destek kuruluş niteliğinden kaynaklı olarak kendi stoklarında afet öncesi 40 bin adet kadar çadır tutmaktaydı. Daha sonra temin ettikleri ve bağlantılarından gelenlerle birlikte afet sonrası 54 bin adet çadırı AFAD emrine vermiştir. Bu çadırların tamamı AFAD koordinasyonunda afet bölgesinde dağıtılmıştır” dedi.

Habere göre Kızılay’ın açıklaması şöyle devam etti:

“Kızılay Çadır ve Tekstil hem Kızılay’a (boşalan bu stokların yerine konulması için) hem AFAD’a (AFAD, sadece Kızılay’ın üretimine bağlı olmayıp, özel sektörden de barınma üniteleri tedarik etmektedir) hem de BM kuruluşları ve insani yardım kuruluşlarına çadır imal edip teslim etmektedir.

“Ahbap Derneği de bağışçılarından temin ettiği kaynakla bölgede yaşanan barınma ihtiyacına destek olmaya karar vermiş, bu noktada Kızılay’dan temin ettiği çadır kapasitesini AFAD’ın göstermiş olduğu noktalara sevk etmiştir. Kızılay bu süreci afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi açısından değerlendirmiştir. Çadır üretiminin devamını sağlamak için de ham madde bedelini kabul etmiştir.“

Haluk Levent: Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır aldık

6 Şubat’taki depremlerin ardından bölgeye çadır gönderebilmek için çeşitli firmalarla iletişime geçtiklerini söyleyen Levent, firmaların en erken 1 hafta içerisinde çadır gönderebilecek durumda olduklarını, bunun üzerine Kızılay iştiraki Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile iletişime geçtiklerini ve şirketten çadır aldıklarını açıkladı:

“O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

“Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.”

Levent, Erzincan’dan 8 tır ile 1232 adet çadırın Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 8 tır ile 918 adet çadırın Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendiğini ve aynı gece dağıtıldığını kaydetti.

Tepkiler ne oldu?

Kızılay iştirakinin çadırları bölgeye göndermek yerine bir derneğe satmasına tepki gösterenlerin yanı sıra Ahbap Derneği’nin Kızılay’dan çadır almasını eleştirenler de oldu.

Levent eleştirilere, “Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken ‘Bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?’ lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir."

Levent’in Kızılay iştirakinden çadır satın alındığını doğrulamasının ardından gazeteci Murat Ağırel Twitter hesabından, “Burada mesele Ahbap’ın çadır alması değil Kızılay elindeki çadırı deprem bölgesine göndermek yerine neden satmakla uğraşıyor. Akıl alacak gibi değil. Bu kadar bağışı neden alıyorlar o zaman?” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Twitter hesabından, “Millet çadır için kuyruklarda beklerken, Kızılay elindeki çadırları satmakla meşgulmüş. Biz de bu vicdansızlığı not ettik!” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bunun hesabını millet soracak…” dedi ve Cumhuriyet savcılarını harekete geçmeye çağırdı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer, “Kızılay’ın depremzedeler çadır beklerken 2 bin 50 çadırı satmak için depolarında tuttuğu ortaya çıktı! 155 yıllık, milletimizin dişinden tırnağından artırdığını bağışladığı bir kurumu düşürdükleri hale bakın…” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Kızılay, elindeki tüm çadırları bir an önce afetzedelere bağışlamak yerine; afetzedeler için yana yakıla çadır temin etmeye çalışan Ahbap’a para karşılığı satmış!” dedi.

Kızılay Çadır & Tekstil hakkında ne biliniyor?

Kızılay’ın internet sitesine göre, Kızılay Çadır & Tekstil bir Kızılay Yatırım iştiraki ve elde edilen gelirlerin tamamı Kızılay'a aktarılıyor ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılıyor.