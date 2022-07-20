Erdoğan: ABD, Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda

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38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temasları sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekât düzenlenmesinin, Türkiye'nin milli güvenlik endişeleri giderilmediği sürece gündemde olmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, "Amerika, Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda" dedi.

Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırından 30 kilometre uzakta bir alandan sürekli saldırılar düzenlendiğini söyledi.

"Bizim burada askerlerimiz şehit oldu, insanlarımız öldürüldü. Sadece Türk vatandaşı olarak değil, İdlib’de ve diğer bölgelerde sivil insanlar öldürüldü" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika şu anda bir defa Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Diyorlar ki, Fırat’ın doğusundan Amerika askerini çeksin. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye’nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika.

"Amerika terör örgütlerini beslediğine göre, biz de bu terör örgütleriyle mücadele ettiğimize göre, oradan çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır."

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'Rusya ve İran'ı yanımızda görmek istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırdan 30 kilometre güneye kadar, "terör örgütleriyle mücadelesinde Rusya ve İran’ın Türkiye'nin yanında olmasını istediğini" söyledi.

Erdoğan, "Öyle zannediyorum ki PKK/YPG/PYD konularında ayrı düşünmüyoruz. Ama bundan sonra da yine bunu işlemeye devam etmemiz lazım" dedi.

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'Biden F-16’lar konusunda Yunanistan şartı koymadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'den geçen ve Türkiye'ye F-16 satışını zorlaştıran karar tasarısıyla ilgili olarak ise "Sayın Biden ile bu konuları görüştüğümüzde Biden, bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı" dedi.

Biden'ın bu konuda, "Ben elimden gelen bütün gayreti göstereceğim” dediğini belirten Erdoğan, "Maalesef şu anda Temsilciler Meclisi'nde az da olsa bu işe muhalefet edenler var. Mevcut gelişmelere baktığımızda aslında böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil. Yeter ki onlar F16’larla ilgili bizim teklifimize evet desinler, bize sıfır F16’ları versinler. Zaten elimizdekilerin bakım onarımını biz şu anda yapabilecek güçteyiz" dedi.

'İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için bize verdikleri sözü yerine getirmeli'

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak ise "Bize verdikleri sözü yerine getirmedikleri takdirde bizim de bu işe olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Şartımız bu ülkelerin terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerini sonlandırması, ellerindeki teröristleri iade etmesi…Biliyorsunuz PKK/PYD/YPG ve FETÖ’yü terör örgütü olarak burada kayıtlara girdik. 'Bunları vereceksiniz' dedik. Parlamentolarına varıncaya kadar bu terör örgütünü bunlar besliyorlar. Adeta kuluçka yuvası gibi."

'Tahıl koridoru mutabakatını bu hafta yazılı metne bağlamak istiyoruz'

Türkiye'nin Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı konusunda uzun süredir yoğun çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçen hafta İstanbul’da yapılan teknik toplantıda Birleşmiş Milletler planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştuğunu söyledi.

"Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: