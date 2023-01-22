Hollanda’da kedilere mikroçip zorunluğu geliyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe, Lahey

15 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda’da kedilere mikroçip takmak ve kayıt yaptırmak artık zorunlu oluyor.

Hükümet, bu uygulamayla kayıp kedileri, sahiplerine daha kısa sürede ulaştırmak ve başıboş hayvanlardan kaynaklanan barınak masraflarını azaltmak istiyor.

Hollanda’da sadece köpekler için çip ve kayıt zorunluluğu bulunuyordu. Hükümet, sahiplerine fazladan mali ve idari yük getireceği gerekçesiyle başlangıçta kediler için bir mikroçip uygulamasını gerekli görmemişti.

Ancak Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Piet Adema, artık kedilerin de zorunlu çip ve kayıt kapsamına alınacağını açıkladı.

Adema’ya göre, Hollanda'da yaklaşık 2 milyon 900 bin ev kedisi var.

Her yıl yaklaşık 60 bin kedinin kaybolduğu ülkede, sahibi belli olmayan kediler belediyelere yaklaşık 5 milyon euroluk barınak maliyeti yükü getiriyor.

Sahipleri tarafından 14 gün içinde alınmayan hayvanlar, barınağa teslim ediliyor.

Kayıp kedilerin kaydı olmadığı için sadece yüzde 17’si sahiplerine geri dönebiliyor. Oysa çip zorunluluğu bulunan kayıp köpeklerin en az yüzde 93’ü evlerine kavuşabiliyor.

Kaybolan kedilerin refah düzeyi de, evdeki kedilere göre daha düşük oluyor.

Bakan Adema, belediyelerle işbirliği içinde kedilere çip ve kayıt zorunluluğunun ulusal çapta yaygınlaştırılması ile hayvan refahı ile ilgili sorunların daha aza indirileceğini vurguladı.

Uygulamanın, belediyelerin de görüşü alındıktan sonra hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hayvan hakları örgütleri, hükümetin kararını memnuniyetle karşıladı.

Hayvanları Koruma Örgütü’ne göre, kayıp hayvanların evlerine dönmesinde mikroçip takmanın gerçekten etkili olduğu, köpeklerdeki uygulama ile kanıtlandı.