Güney Kore'de şişme kadın ithalatı yasağı kaldırıldı

Kaynak, S3STUDIO

41 dakika önce

Güney Kore'de şişme kadın ithalatı serbest bırakıldı. Karar, hükümetin insanların özel hayatına müdahale edip etmediği konusunda yıllardır devam eden tartışmaların ardından alındı.

Güney Kore Gümrük İdaresi, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yetişkin kadın görünümündeki şişme mankenlerin ithalatının serbest bırakıldığını ancak bebek görünümündeki mankenlere yönelik yasağın devam edeceğini duyurdu.

Güney Kore'de şişme kadınlar yasa dışı değil. Fakat 2018'de bu yana gümrüklerde şişme kadınlara el konuluyordu.

Gümrük yetkilileri, şişme kadın ithalatına "gelenekler ve genel ahlaka aykırı" ürünlerin ithalatını yasaklayan düzenleme kapsamında izin vermiyordu.

İthalatçılar, yasağın kaldırılması ve gümrüklerde el konulan şişme kadınların geri verilmesi talebiyle dava açmıştı.

Kaynak, Getty Images

İthalatçılar dava dilekçesinde, bu ürünlerin insan onurunu zedelemediğini söylemişlerdi.

2019'da Yüksek Mahkeme, şişme kadınların kişisel kullanım için olduğu ve pornografiyle aynı kategoriye girdiğine hükmetmişti. Güney Kore'de pornografi sıkı düzenlemelere tabi olmasına karşın yasal.

Bununla birlikte yaklaşık 250 bin kişi şişme kadın ithalatına izin verilmemesi için internette başlatılan bir imza kampanyasına destek vermişti.

İmza dilekçesinin sahibi, şişme kadınların serbest bırakılmasının cinsel suçları artıracağını öne sürmüştü.

Gümrük İdaresi yetkilileri, yasağı kaldırma kararının son mahkeme kararları, ilgili kamu kurumları ve Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda alındığını belirtti.

Bu kararla daha önce gümrükte el konulan şişme kadınlar iade edilecek. Yetkililier son dört yılda 1000'den fazla şişme kadına el konulduğunu söylüyor.

Karar uyarınca ünlü kişilere benzeyen şişme kadınlara izin verilmeyecek.

Ancak kararın ülke içinde üretilen ve bebeklere benzeyen şişme oyuncakları kapsayıp kapsamadığı belirsiz.