'Everything Everywhere All At Once' 11 kategoriyle Oscar adaylıklarına damga vurdu
Bu yıl 95'incisi dağıtılacak Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmi (Everything Everywhere All At Once) 11 adaylıkla en çok kategoride ödüle aday gösterilen yapım oldu.
Bu filmi 9'ar adaylıkla "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" (All Quiet on the Western Front) ve The Banshees of Inisherin izledi.
Elvis 8, Steven Spielberg'ün imzasını taşıyan The Fabelmans da 7 dalda aday oldu.
Top Gun: Maverick ile Tar 6'yar, Black Panther: Wakanda Forever 5 ve yılın flaş filmlerinden Avatar: The Way of Water 4 dalda aday gösterildi.
Michelle Yeoh ve Jami Lee Curtis'in oynadığı bağımsız komedi-drama "Her şey Her Yerde Aynı Anda" bütçesinin dört katı olan 100 milyon dolar gişe yapmış ve eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.
95. Oscar Ödülleri'nin en iyi film adayları şöyle;
- All Quiet On The Western Front
- Avatar: The Way Of Water
- The Banshees of Inisherin
- Elvis
- Everything Everywhere All At Once
- The Fabelmans
- Tar
- Top Gun: Maverick
- Triangle of Sadness
- Women Talking
En iyi yönetmen adayları;
- Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin
- Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, Everything Everywhere all at Once
- Steven Spielberg, The Fabelmans
- Todd Field, Tar
- Ruben Östlund, Triangle of Sadness
En iyi kadın oyuncu adayları;
- Cate Blanchett, Tar
- Ana de Armas, Blonde
- Andrea Riseborough, To Leslie
- Michelle Williams, The Fablemans
- Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once
En iyi erkek oyuncu adayları;
- Austin Butler, Elvis
- Colin Farrell, The Banshees of Inisherin
- Brendan Fraser, The Whale
- Paul Mescal, Aftersun
- Bill Nighy, Living