'Everything Everywhere All At Once' 11 kategoriyle Oscar adaylıklarına damga vurdu

Kaynak, Lionsgate

24 Ocak 2023, 17:42 +03 Güncelleme 51 dakika önce

Bu yıl 95'incisi dağıtılacak Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmi (Everything Everywhere All At Once) 11 adaylıkla en çok kategoride ödüle aday gösterilen yapım oldu.

Bu filmi 9'ar adaylıkla "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" (All Quiet on the Western Front) ve The Banshees of Inisherin izledi.

Elvis 8, Steven Spielberg'ün imzasını taşıyan The Fabelmans da 7 dalda aday oldu.

Top Gun: Maverick ile Tar 6'yar, Black Panther: Wakanda Forever 5 ve yılın flaş filmlerinden Avatar: The Way of Water 4 dalda aday gösterildi.

Michelle Yeoh ve Jami Lee Curtis'in oynadığı bağımsız komedi-drama "Her şey Her Yerde Aynı Anda" bütçesinin dört katı olan 100 milyon dolar gişe yapmış ve eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.

95. Oscar Ödülleri'nin en iyi film adayları şöyle;

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

En iyi yönetmen adayları;

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, Everything Everywhere all at Once

Steven Spielberg, The Fabelmans

Todd Field, Tar

Ruben Östlund, Triangle of Sadness

En iyi kadın oyuncu adayları;

Cate Blanchett, Tar

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fablemans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

En iyi erkek oyuncu adayları;