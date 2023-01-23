Rusya ile Baltık ülkeleri arasında gerilim: Moskova, Estonya büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi

Yazan, İmogen James

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Estonya'yı 'Rus düşmanlığı' ile suçluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinden Estonya'nın Moskova'daki büyükelçisinin 7 Şubat'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi ve Estonya'yı 'Rus düşmanı' olmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Estonya ikili ilişkilere kasten zarar vermekle suçlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Son yıllarda Estonya liderliği kasıtlı olarak Rusya ile her türlü ilişkiyi imha etti. Talin yönetimi tam bir Rus düşmanlığını, ülkemize karşı düşmanlık tohumları ekilmesini devlet politikası haline getirdi" denildi.

Margus Laidre, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna işgalini başlattığından bu yana sınır dışı ettiği ilk büyükelçi olacak.

Estonya da karşılıklılık esasına uygun olarak Rusya büyükelçisinin aynı tarihte Talin'i terketmesini istedi. İki ülke arasındaki ilişkiler bu tarihten sonra maslahatgüzar seviyesinde devam edecek.

Rusya'nın bu hamlesi öncesinde Estonya, Talin'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının 17'den 8'e indirilmesini talep etmişti.

Ocak ayı içinde aldığı kararı açıklarken Estonya, Rusya Büyükelçiliği personelinin, Ukrayna savaşı başladığından bu yana, ikili ilişkileri ilerletme çabalarını durdurduklarını kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı son açıklamasında bunu Talin yönetiminin izlediğini söylediği 'Rus düşmanlığı' politikalarının sonuncusu olarak niteliyor.

Geçen hafta 11 NATO üyesi ülkenin Ukrayna'ya gönderilecek yeni yardım paketlerini görüşmek üzere Estonya'daki bir askeri üste buluşmasıyla gerginlik biraz daha tırmanmıştı.