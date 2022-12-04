CHP’nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında hangi mesajlar öne çıktı?

Yazan, M﻿ahmut Hamsici

Unvan, BBC Türkçe



56 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘vizyon belgesini’ açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumartesi günü İstanbul’da düzenlediği ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ toplantısında Türkiye’deki ekonomik sorunlara dair yaklaşımını ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "vizyon belgesini" açıkladı.

CHP liderinin “Siyaset üstü beyin takımı” dediği 70 kişilik uzman ekibinden bazıları da toplantıda tanıtıldı.

Tümü açıklanmayan ekipten dört isim, salona uzaktan video yoluyla canlı olarak katılarak birer konuşma yaptı.

Peki toplantıda hangi mesajlar öne çıktı?

Uzman isimlerin sunumları

Kalabalık bir izleyici topluluğunun bulunduğu toplantıda açılış konuşmasını, CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptı.

Kılıçdaroğlu kürsüye giderken salonda, partili gençlerin öncülüğünde “İktidar, iktidar, iktidar”, “Hak, hukuk, adalet”, “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

Ondan sonra ise bir grup akademisyen, ABD ve Ankara’dan görüntülü olarak salona bağlanarak konuşma yaptı.

İlk olarak, CHP liderinin konuşmasında “Kendisi Almanya’da Merkel'in endüstri ve sanayi teknolojileri danışmanıydı. Çin Devlet Başkanı'nın da danışmanlığını yaptı. Benim de yeni endüstriyel dönüşüm başdanışmanım” diye tanıttığı ABD’li ekonomist, yazar Prof. Dr. Jeremy Rifkin konuştu.

Rifkin; tarihteki ekonomik değişiklikler, iklim değişikliği, Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki rolü, üçüncü sanayi devrimi gibi konulara değindi.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara, ağırlıklı olarak para politikalarını ve yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise makro politikaları ele aldıkları sunumlar yaptı.

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğretim üyesi, Prof. Dr. Daren Acemoğlu, Türkiye ekonomisinde 2000’li yıllarda yaşanan dönüşümü grafiklerle anlattı ve “2006’dan sonra yolsuzluğun artması, kurumların zayıflaması, eğitimdeki sorunlar, gelir eşitsizliği” gibi konulardan bahsetti.

ABD’deki Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ise ağırlıklı olarak sanayi ve istihdam alanıyla ilgili konuştu.

‘Yeni nesil kalkınma stratejisi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuşmasında, partisinin makro ekonomik politikalarını anlattı.

İktidar olduklarında hayata geçirmek istedikleri “yeni nesil kalkınma stratejisinden” bahsetti.

Bu stratejiyi dört ayak üzerine inşa ettiklerini söyledi: “Demokrasisi, kurumları ve kuralları güçlü Türkiye; üreterek zenginleşen, rekabetçi Türkiye; zenginliği adil paylaşan Türkiye; temiz ve yeşil Türkiye”.

“Bize kral değil, kural gerek” diye konuşan Öztrak, bahsettiği strateji kapsamında özetle şu hedefleri aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı makamını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız.

Mali kural uygulamasını başlatacağız.

Türkiye Varlık Fonu’nu tasfiye ederek, bütçe birliğini sağlayacağız.

Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı kuracağız.

Sendikalaşmanın, örgütlü toplumun önünü açacağız.

İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokacağız.

Sınırlı kamu kaynaklarını, Kanal İstanbul gibi rant projeleri için kullanmayacağız.

Karbonsuzlaşma Stratejisini ve Yeşil Mutabakatı, ekolojik krizin tüm muhatapları ile beraber, toplumsal uzlaşı yoluyla oluşturacağız.”

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Salonda “İktidar, iktidar, iktidar”, “Hak, hukuk, adalet”, “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

Üretim dönüşümü hedefi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yaptığı konuşmada ekonomide yaşanan birçok sorunu “üretimi dönüştürerek” çözeceklerini belirtti.

Böke, üretimi dönüştürdüklerinde ranta dayanan ekonominin üretken yatırımlara dayanacağını savundu.

Böke, üretim dönüşümü kapsamında hayata geçirmek istediklerini özetle şöyle sıraladı:

“Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği, adil bir düzen kurulacak.

Üretimde yapacağımız dönüşümle verimlilik artacak ve ücretler herkes için yükselecek.

Güvenceli istihdamla sosyal adaleti sağlayacağız.

Her şeyin önüne kamu yararını koyacağız.

Tüm çalışanların kendi şahsına ait olacak kişisel eğitim hesapları olacak.

İş-Kur’un Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonlu yürüteceği ‘Danışmanını ara’ uygulamasını başlatacağız.

Kamu Ar-Ge enstitüleri kuracağız.

Tarım için model çiftlikler kuracağız.

Yeşil dönüşümü hedefleyeceğiz.”

Böke konuşmasında ayrıca yükseköğretim alanıyla ilgili de şunları söyledi:

“YÖK’ü kaldıracağız. Boğaziçi’ni ve tüm üniversitelerini hep birlikte özgürleştireceğiz. Barış imzacı akademisyenlerini yeniden üniversitelerle buluşturacağız.”

‘Aile Destek Sigortası Kurumu ve her aileye sosyal uzman’

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ise konuşmasında ilan edilen vizyon ile güçlü sosyal devlet ve fırsat eşitliği döneminin başladığını belirtti.

Foggo, bu kapsamda yapmak istediklerini şöyle sıraladı:

“CHP’nin iktidarının ilk altı ayında Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacak. Devlet zorda olanın ayağına gidecek.

Her aileye aile hekiminin yanı sıra sosyal hizmet uzmanı da atanacak.

En çok ihtiyaç olan bölgelerde hızla yurtlar inşa edilecek, tek bir genç arkadaşımız barınma sorunu yaşamayacak.

CHP liderinden beş bölüm altında projeler

Etkinliğin sonunda tekrar söz alan Kılıçdaroğlu, bu konuşmasında projelerini, ‘Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etme’ başlığı altında birleştirdiğini, bunları beş kolona ayırdığını söyledi.

‘Endüstriyel dönüşüm’ bölümünde, “tüm Türkiye’yi kapsayacak bir üretim-ticaret-finans ağı kuracaklarını, 50 ili kapsayan sekiz bölgede, özel ekonomi bölgeleri oluşturacaklarını” söyledi.

Bu modelde, Marmara ve Ege bölgesinden tersine göçün teşvik edileceğini belirtti.

‘İşgücü dönüşümü’ başlığında, “kalkınmayı gerçekleştirmek için, eğitimde fırsat eşitliğine, üniversitelerin bilgi üretmesine, yüksek yetenek inşasına ve bu köklü dönüşümü gerçekleştirecek nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu, bunu hızla hayata geçireceklerini” aktardı.

‘Enerji’ bölümünde Kılıçdaroğlu, “Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak, önceliğimiz olacak. Bunun iki yolu var: Birincisi temiz enerjiye yatırım yapmak. İkincisi ise özellikle Akdeniz havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanmak” dedi. Bu bölümde çip üretimine özel vurgu yaptı.

‘Gıda bolluğu ve bereketi’ bölümünde tarım ve hayvancılıkta Türkiye’yi bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceklerini ifade etti ve “Havza bazlı planlama yapacağız, ekilmedik toprak bırakmayacağız. Hiçbir çiftçimiz asla zarar etmeyecek. Süt üreten de kazanacak, et üreten de kazanacak” diye konuştu.

CHP lideri ‘Hızlı istihdam artışı’ kısmında ise “Projelerimiz ile bu bölgelerde, ilk etapta yaklaşık 3.5 milyon kişi istihdam edilecek. Sürdürülebilir iş edinme programları başlatılacak” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu projelerini, ‘Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etme’ başlığı altında birleştirdiğini, bunları beş kolona ayırdığını söyledi.

‘Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları, borçları olarak deftere yazdım’

CHP lideri konuşmasında, gerçekleştirdiği uluslararası temaslarda toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon yöneten yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla verimli toplantılar yaptığını söyledi.

“İktidarımızın ilk 3 yılında, en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Ben bu parayı getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu ekledi:

“Dünyanın her yerinde bağımsız çok büyük varlık fonları var. İktidarımızın ilk üç yılında, onlardan da en az 75 milyar dolar yatırım alacağız. Ayrıca yeri-yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Özellikle hedefimiz Avrupa’nın ve Uzakdoğu’nun emekli fonları olacak. Norveç ve Singapur gibi.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, “Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları, borçları olarak deftere yazdım. Bu parayı hukuk içerisinde sizden alacağım, kurtulamazsınız” diye konuştu.

CHP lideri konuşmasında Altılı Masa’ya da değindi ve altı lider olarak yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, masadaki tüm liderleri andı:

“Meral Hanım’ın partisini kurarken nasıl bir mücadele verdiğini, ben çok iyi biliyorum. Meral Hanım merttir. Temel Bey bu Altılı Masa'yı kurarken, sırtına nasıl bir yük yükleneceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama Temel Bey bilgedir ve cesurdur.

“Ahmet Bey’le vatan söz konusu olduğunda bir araya gelmekten bir an bile tereddüt etmedik. Onun deneyimi ve entelektüel birikimi bize her türlü katkıyı sağlayacak. Ben Gültekin Bey’de Menderes ve Demirel’in gençliğini, onların ruhunu görüyorum. Ali Babacan’ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum, altını çiziyorum, bütün dünya da bu gerçeği biliyor.”

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonlarına doğru, “Ey dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak” sözlerini de kullandı.

Bu sözler salondan yoğun alkış aldı.

CHP lideri kürsüden son olarak, “Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz! Hayırlı, uğurlu olsun. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz” sözlerini sarf etti.