Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı, iki ülke birbirlerini suçladı

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Dün gece Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Azerbaycan bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu, iki ülke çatışmayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan birliklerinin sınıra yakın bir maden bölgesinde askeri mevzilerine ateş açtığını, dört Ermeni askerin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ateş açanın Ermenistan birlikleri olduğunu, bir Azeri askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca misilleme önlemleri aldığını açıkladı ancak detay vermedi.

Azerbaycan, Ermenistan'ı, "şiddeti tırmandırmakla" suçladı.

İki ülke arasında, Dağlık Karabağ bölgesi konusunda uzun süredir devam eden ihtilaf nedeniyle 1988-1994 ve 2020 yıllarında iki kez savaş çıktı.

2020'de 6 hafta süren savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes ile sonuçlandı.

Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'da nüfusun çoğu Ermeni.

Son olarak bölgede 13 Eylül 2022'de çıkan çatışmalarda Ermenistan'da 49, Azerbaycan'da 50 askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İki ülke de birbirlerini "çatışmaları başlatmakla" suçluyor.

Azerbaycan geçtiğimiz haftalarda Ermenistan'ı Dağlık Karabağ bölgesine bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru'nun başlangıcına bir kontrol noktası oluşturmuş, bölgede gerilim yeniden artmıştı.

Bir süredir iki ülke arasında barış müzakereleri sürüyor.

En son 1 Mayıs'ta ABD aracılığında görüşmeler yapılmış, ABD görüşmelerde bazı konularda ilerleme sağlandığını açıklamıştı.