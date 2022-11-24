YKS ile seçim tarihi çakışıyor: Seçim tarihi öne çekilebilir mi?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

11 dakika önce

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ÖSYM Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini 17-18 Haziran olarak açıklaması, normalde 18 Haziran 2023’te yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi tarihinin öne çekilmesi olasılığını gündeme getirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Prensip olarak seçim takvimiyle, sınav takvimi üst üste gelmez” açıklaması yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 sınav takvimini bugün açıkladı.

Buna göre milyonlarca öğrencinin üniversiteli olma umuduyla gireceği YKS tarihi, 17 ve 18 Haziran 2023 olarak açıklandı.

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumlarının yapılacağı 18 Haziran, aynı zamanda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin normal koşullarda yapılması gereken tarih.

Bu durumda ya seçim ya da sınav tarihinin değiştirilmesi gerekiyor.

Çelik: Çalışma yapılıyor

YKS ile seçim tarihinin çakışması nedeniyle seçimlerin öne çekilme olasılığı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e soruldu.

Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin YKS sınav tarihini anımsatarak, seçim tarihinin değişip değişmeyeceği sorusu üzerine Çelik, “Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır” dedi.

Öne çekilebilir

Anayasa gereğince cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi, 5 yılda bir aynı gün yapılıyor. Seçim Yasası’na göre, 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü de oy verme günü olarak belirleniyor.

2018 seçimleri 24 Haziran’da yapıldığı için seçimin en geç 18 Haziran 2023’te yapılması gerekiyor ve savaş hali dışında ileri bir tarihe ertelemek de anayasa gereği mümkün değil.

Ancak Meclis kararı ile seçim tarihi öne çekilebiliyor.

14 Mayıs olasılığı

AKP kulislerinde seçimin, hem YKS tarihi ile çakışma olasılığı hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci turun Temmuz başına denk gelecek olması nedeniyle seçimlerin öne çekilebileceği uzun süredir konuşuluyor.

Anayasa gereği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 15 gün sonra yapılacak ve bu tarih de Kurban Bayramı’nın son gününe denk geliyor.

Okulların kapanacak olması ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle sandığa gitme oranının düşeceği dikkate alınarak iktidar partisinde de seçimlerin bir ay öne çekilme olasılığı yüksek görülüyor.

AKP’de seçim için Demokrat Parti’nin 1950’de tek başına iktidara geldiği tarih olması nedeniyle 14 Mayıs tarihi seslendiriliyor.