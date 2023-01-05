Makiivka saldırısı: Cep telefonlarıyla askerlerin yerini belirlemek mümkün mü?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Öldürülen Rus askerlerinin bulunduğu bina

38 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Makiivka kentinde onlarca askerlerinin ölmesine yol açan Ukrayna saldırısının, Rus askerlerinin cep telefonu kullanması yüzünden gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık “Bu sayede askerlerimizin koordinatlarını elde ettiler dedi.

Ukrayna saldırıda 400 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken Rusya’ya göre bu sayı 89.

Peki cep telefonları, askerlerin konumlarını tespit için kullanılabilir mi?

Batı medyasında savaşın başından bu yana iki tarafın da cep telefonlarından konum tespiti yapabildiğine dair haberler çıktı.

Rus saldırısının başlamasından birkaç hafta sonra New York Times, bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna ordusunun bir Rus generalin telefon konuşmasını tespit ettiği, bu sayede konumunu belirlediği ve ardından onu öldürdüğünü aktaran bir haber yayımladı.

Aynı haftalarda Sky News de, Rusya’nın Leer-3 İHA sisteminin istenilen bölgelerde uçarak bir cep telefonu vericisiymişçesine bölgedeki telefonların sinyallerini yakaladığı ve bu bilgileri merkeze ileterek konum tespiti yapılmasını sağladığını yayınladı.

İki tarafın da cep telefonu sinyallerinden konum tespiti yapabildiği düşünülse de, Makiivka saldırısının bu yolla yapıldığı açıklamasına şüpheyle yaklaşanlar da var.

BBC Rusça Servisi’nin konuştuğu silah altına alınan Ruslar, kışlaya girer girmez telefonlarına el konulduğunu söylüyor.

Öte yandan cephedeki iletişim sistemlerinin yetersizliği nedeniyle Rus askerlerinin zaman zaman cep telefonuyla iletişim kurduğuna yönelik haberler de var.

Bu, bazı askerlerde cep telefonu bulunmasına yol açmış olabilir.

Analiz: Jonathan Beale, Savunma Muhabiri

Rus yetkililer kendi askerlerinin cep telefonu kullanımını sorumlu tutuyor. Peki bu gerçekse, disiplin neden bu kadar zayıftı?

Çoğu orduda bir operasyon sırasında hem operasyonun hem de askerlerin güvenliği için bazı önlemler alınır. Bunlar arasında cep telefonu kullanımını kısıtlamak da vardır.

Burada başka sorunlar da var. Bunlardan biri çok sayıda askeri, mühimmatlarla aynı binada tutmak. Bu durum, hedef alınma ihtimallerini artırıyor.

Bulundukları binada çok sayıda asker ve mühimmat olduğu, uydu veya İHA’larla da tespit edilmiş olabilir.

Himars roket sistemine sahip olmak Ukrayna’nın işini kolaylaştırsa da burada kilit öneme sahip şey, Rus askerlerinin konumunun tespit edilmesiydi.

Makiivka’ya yapılan saldırı, Rusya’nın geçmişteki hatalarından ders almadığını gösteriyor.

Bu Ukrayna ordusunun bir Rus kışlasını hedef aldığı ilk saldırı değil.

Ama değişen bir şey var: Güvenlik danışmanlık şirketi Sibyline’ın başındaki Justin Crump’a göre Rusya, bu tür başarısızlıklara artık daha az tolerans gösteriyor.