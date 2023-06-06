AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için 'hak ihlali' kararı

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6 Haziran 2023, 12:35 +03 Güncelleme 28 dakika önce

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal ettiğine hükmetti. "Hak ihlali" kararı sonrası HDP'den yapılan açıklamada yargı kararlarının uygulanmadığı ve suç işlendiği vurgulandı, "AİHM kararlarını uygulayın, başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere rehin olan bütün arkadaşlarımızı serbest bırakın" denildi.

İki siyasetçi, Kasım 2016’da tutuklandıktan sonra görüşmelerinin cezaevi yetkilileri tarafından ses ve video kayıtlarının alınmasına itiraz etmiş, yerel mahkemelerde bir sonuç alamayınca konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın avukatlarıyla görüşmelerinde kullanılan belgeler de cezaevi idaresi tarafından görülüyordu.

HDP liderlerinin Ocak 2017’de AYM’ye yaptıkları başvuruda "hak ihlali olmadığına" karar verilmişti.

Avukatlarla yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması uygulaması Şubat 2017’de sonlanmıştı.

Başvuruyu görüşen AİHM, AYM’nin Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında verdiği kararda yeterli inceleme yapmadığını, tutuklu yargılandıkları süre boyunca terörle ilişkili suçlarla itham edilmelerine rağmen ortaya konulan delillerin bunu kanıtlamaktan uzak olduğunu belirtti.

AİHM’e göre Diyarbakır’daki yerel mahkemenin verdiği ses ve video kaydı alınmasına yönelik karar da Türk hukukuna aykırı bir şekilde alındı.

AİHM, avukat-müvekkil gizliliğinin temel bir hak olduğunu, bunun ihlal edilmesi durumunda savunma hakkının da ihlal edildiğini, bu gizliliğin yalnızca olağanüstü hallerde ihlal edilebileceğini ve istismar edilmemesi için önlemler alınması gerektiğini hatırlattıktan sonra Demirtaş ve Yüksekdağ örneğinde hiçbir önlem alınmadığını, böylesine olağanüstü bir önlem alınmasına yeterli dayanak gösterilmediği, avukat görüşlerinde ses kaydı alınmasına olanak sağlayan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, bu kayıtlardan edinilen bilgilerin nasıl kullanılabileceğine dair bir çerçeve içermemesinin de eksiklik olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme'nin, Türkiye'nin ihlal ettiğine hükmettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5. maddesinin 4. fıkrasında, “yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir” deniliyor.

AİHM, Demirtaş ve Yüksekdağ’a 5 bin 500’er euro (126 bin 666 TL) manevi tazminat ve 2 bin 500 euro da mahkeme masrafı ödenmesine hükmetti.

Türkiye’nin AİHM’e gönderdiği yargıç Saadet Yüksel karara katılmadı.

AİHM daha önce de Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında "hak ihlali" kararları vermişti.

Aralık 2020 ve Kasım 2022'de verilen kararlarda başvurucuların tutukluluk hallerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı), 10. maddesi (ifade özgürlüğü), 18. maddesi (haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılması) ve 1 Numaralı Protokol'ün 3. maddesinin (serbest seçimler) ihlal edildiğine hükmetmişti.