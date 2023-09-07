Meksika'da kürtaj suç kapsamından çıkarıldı

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28 dakika önce

Meksika'da Anayasa Mahkemesi, ülke çapında kürtajı suç olmaktan çıkardı. Mahkeme, hamileliğin sonlandırılmasının reddinin kadınların insan haklarının ihlali anlamına geldiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arturo Alvarez, kararını açıklarken, “Hiçbir kız çocuğu tecavüz vakalarında ne devlet, ne de ebeveynleri tarafından anne olmaya zorlanamaz” dedi.

Alvarez, “Burada hak ihlali sırf bireyin mağdur olmasından kaynaklanmıyor. Bireyin yaşını dikkate alıp, reşit olmayanların da haklarını korumamız lazım” diye ekledi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla artık Meksika’nın 32 eyaletinin tamamında kürtaj yasal olacak.

Ülkede kadın hakları grupları mahkemenin kararından memnun.

Kadın hakları aktivisti Sara Lovera, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı çok önemli” dedi.

Lovera, bununla birlikte, Meksika'da yerel yönetimler kürtaj konusunda tanıtım kampanyaları yürütmediği için pek çok kadının kürtaj hakkına sahip olduklarını bilmediklerini söyledi.

Meksika, Latin Amerika’nın en büyük ikinci Katolik ülkesi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ülkede muhafazakar siyasetçileri ve Katolik Kilisesi'ni kızdırması bekleniyor.

Ancak Meksika'da son yıllarda Kilise'nin etkisi azalmıştı.

Mevcut hükümet de kendisini "laik" olarak tanımlıyor.

Latin Amerika'da kürtaj Kolombiya, Küba, Uruguay ve Arjantin’de yasal. Arjantin'de cumhurbaşkanı adayı Javier Milei, kürtajın yasaklanmasını istiyor.

Brezilya, Paraguay ve Şili'de kürtaja sadece tecavüz veya sağlık riski halinde izin veriyor. El Salvador, Honduras, Nikaragua, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise hiçbir koşulda kürtaja izin verilmiyor.

ABD’de ise Yüksek Mahkeme geçen yıl kürtaj hakkını ülke çapında anayasal güvence altına alan Roe V Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal etmişti.

Türkiye’de 1983 yılına kadar kürtaj tıbbi gerekçeler dışında yasaktı. 12 Eylül 1980'deki darbeden sonra 1983 yılında yürürlüğe giren 2827 No’lu Nüfus Planlaması Yasası ile kürtaj üzerindeki yasal kısıtlama kalkmıştı.