Ukrayna farklı noktalardan füze saldırılarıyla vuruldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zaporijya 9﻿ Ekim'de füze saldırılarıyla vurulmuştu.

10 Ekim 2022, 10:43 +03 Güncelleme 19 dakika önce

U﻿krayna'nın farklı noktalarında füze saldırıları gerçekleşti. Aylar sonra ilk kez füze saldırılarının hedef aldığı başkent Kiev birden fazla yerden vuruldu, batı ve güney kentlerinden de patlamalar bildirildi.

Başkentin bölgesel askeri idaresi başkanı, Kiev'e yönelik Rus hava saldırılarının sürdüğünü söyledi ve halka barınaklardan ayrılmama çağrısı yaptı.

A﻿cil durum ekipleri Kiev'de 8 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Batıda P﻿olonya sınırındaki Lviv'in bölgesel yönetimi, Telegram üzerinden şehrin bu sabah bombalandığını açıkladı.

Ternopil, Jitomir ve Dnipro'da da patlamalar olduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus hava saldırılarının ülke genelinde enerji altyapısını hedef aldığını söyledi.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'dan paylaştığı videoda Zelenskiy, Kiev, Lviv, Dnipro, Vinnitsya, Zaporijya, Harkov ve diğer bölgelerdeki enerji tesislerinin vurulduğunu söyledi.

K﻿iev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, şehrin merkezinde Rus saldırıları sonucunda çok sayıda patlama yaşandığını açıkladı.

Klitschko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehrin merkezindeki Shevchenkivsky bölgesinde çok sayıda patlama yaşandı. Acil durum ekipleri olay yerine geçiyor. Detayları daha sonra açıklayacağız." dedi.

U﻿krayna'nın tanınmış gazetecilerinden Andriy Tsapliyenko, Telegram'da füzelerden birinin Kiev merkezindeki Hruşevski Anıtı'nın yakınındaki Volodymyrska Caddesi'nde patladığını söyledi.

Tsapliyenko, anıtın yakınındaki arabaları yanarken gösteren bir video paylaştı ve en az bir kişinin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve videolar, Kiev'in farklı noktalarındaki binaların üzerinden dumanlar yükseldiğini gösteriyor.

Z﻿elenskiy: 'Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar'

U﻿krayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuyla ilgili Telegram'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizi yok etmeye ve yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyan insanlarımızı vuruyorlar. Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürüyorlar. Hava alarmları Ukrayna genelinde susmuyor. Füzeler vurmaya devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Lütfen barınaklardan ayrılmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Dayanalım ve güçlü olalım."

Zelenskiy, "Panik ve kaos istiyorlar, enerji sistemimizi yok etmek istiyorlar. Çaresizler" ifadelerini kullandı ve ikincil hedefin de insanlar olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, zamanlamanın ve hedeflerin Ukrayna'ya "mümkün olduğunca fazla hasar vermek için özel olarak" seçildiğini söyledi.

Başkent Kiev'de bu sabah meydana gelen patlamalardan önce, güneydeki Zaporijya kentinde ve Dnipropetrovsk bölgesinde gece yeni patlamalar meydana gelmişti.

Zaporijya bölge valisi Oleksandr Starukh yerel saatle 03:00 civarında Telegram üzerinde, "Yeniden çok katlı bir konut yıkıldı. Kurbanlar var." dedi.

Aylar sonra Ukrayna başkentine yapılan ilk füze saldırısı savaşın başındaki saldırılara göre çok daha merkezi noktaları hedef almış gibi görünüyor.

Saldırılar, Rusya'yı ilhak ettiği Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyla ilgili Ukrayna'yı suçladı.