Berlusconi: Putin bana 20 şişe votka ve çok tatlı bir mektup gönderdi

19 Ekim 2022, 13:43 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Vladimir Putin ve Silvio Berlusconi

İtalya’da yeni hükümette yer alması beklenen eski başbakan Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dostluk ilişkilerini yeniden canlandırdığını, birbirlerine votka ve şarap hediye ederek "çok tatlı mektuplar" yazdıklarını söyledi.

25 Eylül’de yapılan genel seçimleri kazanan sağ ittifakta yer alan Berlusconi’nin, partisi Haydi İtalya’nın dün Temsilciler Meclisi’nde yaptığı toplantıdaki konuşması basına yansıdı.

Berlusconi’nin ses kaydında şu sözleri duyuluyor:

‘’Putin ile yeniden temasa geçtim. Doğum günüm için bana 20 şişe votka ve çok tatlı bir mektup gönderdi. Ben de cevaben Lambrusco (şarap) ve aynı şekilde tatlı bir mektup yolladım. 5 gerçek arkadaşı içinde ilk sırada benim geldiğimi söyledi.’’

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Haydi İtalya Partisi, Berlusconi’nin bu sözlerle geçmişte yaşanan bir olayı aktardığını öne sürdü.

Berlusconi 29 Eylül’de 86. doğum gününü kutlarken, Putin 7 Ekim’de 70 yaşını doldurmuştu.

Geçmişte çok yakın bir dostluk ilişkisine sahip olan iki lider birbirlerine özel ziyaretlerde bulunuyor, samimi hediye alışverişlerinde bulunuyordu.

Berlusconi, Putin’e 65. yaşı için üzerinde ikisinin resmi basılı bir yatak örtüsü hediye etmişti.

Berlusconi geçen ay da ‘’Putin’e yakın’’ politikacıların Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapması gerektiğini söylemiş ve bu rol için kendisi ile Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel’i önermişti.

Berlusconi’nin dünkü konuşmasından basına sızan bölümde Ukrayna ile ilgili sözleri de vardı. ‘’Rus bakanlar bunu birçok kez söyledi: Ukrayna’ya silah ve finansman sağlayarak Ruslarla savaşan biz oluyoruz’’ diyen Berlusconi şöyle devam etti:

‘’Bu konuda şahsi fikrimi söyleyemem çünkü basına aktarılırsa felaket olur, ama çok çok endişeliyim.’’

Seçim kampanyası sürerken de Berlusconi’den bu konuda tartışma yaratan bir çıkış gelmişti.

‘’Putin’in bu özel operasyonu icat etmeye Rus halkı, partisi ve bakanları tarafından itildiğini’’ söyleyen Berlusconi, ‘’Rus askerlerinin bir hafta içinde Kyiv’e girip Zelenskiy hükümetinin yerine saygın insanları getirmesi ve sonra dönmesi planlanıyordu. Ama beklenmedik bir direnişle karşılaştılar ve bu direniş Batı’dan gelen her türlü silahla desteklendi’’ demişti.

Meloni, AB ve NATO çizgisini savunmuştu

İtalya’da genel seçimleri kazanan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni’nin birkaç gün içinde cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Meloni, seçim kampanyası boyunca Ukrayna politikasında değişiklik olmayacağını, İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlik halinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Ancak Berlusconi’nin yanı sıra, sağ ittifakın diğer ortağı Lig’den de çatlak sesler yükselmeye başladı.

2017’de Putin’in partisi Birleşik Rusya ile işbirliği anlaşması imzalayan Lig’in lideri Matteo Salvini de dahil birçok parti yetkilisi Rusya’ya yaptırımları eleştiren açıklamalar yaptı.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi’nin başkanlığına seçilen Lig Partisi'nden Lorenzo Fontana da dün katıldığı bir televizyon programında, Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların bir ‘’bumerang’’ etkisi yaratabileceğini iddia etti.

Fontana, ‘’Rusya buna hazırdı, Avrupa olarak biz ise hazır değiliz. Rusya’nın bize uyguladığı karşı yaptırımlar yüzünden biz daha erken pes edebiliriz, çünkü bizim halkımız Ruslara kıyasla acı çekmeye daha az alışık’’ dedi.

Berlusconi ve Fontana’nın Rusya ile ilgili sözleri basında ve siyaset dünyasında tartışmaya yol açtı.

Merkez soldaki Demokratik Parti’nin lideri Enrico Letta, ‘’Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Rusya’ya yaptırımların meşruiyetini sorgulamasının’’ ve ‘’Berlusconi’nin Ukrayna işgalcisi ile ilişkilerini yeniden tesis etmesinin’’ İtalya’nın dünyadaki imajına zarar verdiğini savundu.

Letta, bu yaklaşımların İtalya’yı Rusya’ya karşı net olmayan bir pozisyona çektiğini, bunun ‘’tehlikeli’’ olduğunu söyledi.