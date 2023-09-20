Endonezya'da TikTok fenomeni 'Bismillah' deyip, domuz eti yediği için hapis cezası aldı

Fotoğraf altı yazısı, TikTok'ta Lina Mukherjee adını kullanan sosyal medya fenomeni Lina Lutfiawati,

bir saat önce

Endonezya'da bir kadın, "Bismillah" diyerek domuz eti yediği bir videoyu sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşması nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

33 yaşındaki Lina Lutfiawati, dindar birey ve gruplara karşı "nefret kışkırtıcılığı" ile suçlandı.

Lutfiawati ayrıca 16.245 dolar para cezasına çarptırıldı. Bunu ödemediği takdirde hapis cezasının üç ay uzatılmasına karar verildi.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Endonezya'da daha önce de tartışmalı dine hakaret yasaları kapsamında benzer davalar gündeme gelmişti.

TikTok fenomeni Lina, Bollywood filmlerine hayranlığı nedeniyle Hintlere özgü "Mukarji" soyadını kullanıyor ve kendisini Müslüman olarak tanımlıyor.

İki milyondan fazla takipçisi var ve Hindistan'da da işletme sahibi.

Lutfiawati, "Bismillah" diyerek domuz eti yediği videoyu Mart ayında paylaşmıştı. O sırada Hindu nüfusun yoğunlukta olduğu ve turistlerin uğrak yeri olan Bali adasını ziyaret eden Lutfiawati, tadını merak ettiği için domuz eti yediğini söyledi.

Milyonlarca kez izlenen video yoğun eleştiri aldı ve "Müslüman olduğu halde bilerek domuz yediği" suçlamasıyla Lutfiawati hakkında polise şikayette bulunuldu.

Polis Lutfiawati'ye etnik ve dini düşmanlık eyleminde bulunma suçlaması yöneltti.

Endonezya'nın en üstü dini kurumu Ulema Konseyi de videonun dine hakaret içerdiği yönünde görüş bildirdi.

Lutfiawati hapis cezası aldıktan sonra da sosyal medyada destek ve kınama yönünde farklı görüşler belirtildi.

İnsan hakları grupları ise dine hakaret yasalarını, dini azınlıkları hedef almak için kullanıldığı gerekçesiyle uzun zamandır eleştiriyor.

Geçen yıl Endonezya polisi, bir barın Muhammed adlı müşterilerine ücretsiz içki satışı nedeniyle altı kişiyi tutuklamıştı.