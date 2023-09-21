Venezuela'da çetenin yönettiği cezaevine 11 bin askerle operasyon

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bazı tutuklu ve hükümlü yakınları cezaevinin tahliye edileceğini duyunca gözyaşı döktü

21 dakika önce

Venezuela'da hükümet yıllardır güçlü bir suç örgütü tarafından yönetilen ülkenin en büyük cezaevini yeniden kontrol altına alabilmek için 11bin asker göndererek büyük bir operasyon düzenledi.

Kontrol altına alındığı bildirilen ülkenin kuzeyindeki Tocorón cezaevi yıllardır Tren de Aragua adlı dev suç şebekesi tarafından yönetiliyordu.

Çete mensupları, yerel medyanın haberlerine göre, yüzme havuzu, gece kulübü ve mini hayvanat bahçesiyle adeta turistik bir tesise benzeyen cezaevinde serbestçe dolaşıyorlardı.

Cezaevi o kadar kontrolsüzdü ki, çok sayıda tutuklu ve hükümlü olmayan kişi de içerde tutuklu ve hükümlülerle birlikte yaşıyordu.

Yetkililer, buradaki 6 bin tutuklu ve hükümlünün başka cezaevlerine nakledileceğini duyurdu.

Cezaevinin tahliye edileceği duyurulunca, operasyona kadar içeride yakınlarıyla kalan ve ne yapacaklarını bilemeyen bazı aileler gözyaşı dökmeye başladı.

Hükümlü yakını Gladys Hernández, AFP ajansına "Nereye nakledileceğinin açıklanmasını bekliyorum. Ben de cezaevinde yaşıyordum ama bizi dışarı attılar" dedi.

Gazeteciler, gardiyanların cezaevinden motosikletler, televizyonlar, mikrodalgalarla çıktıklarını söylüyor.

Eski adı Twitter olan X'e yazdığı mesajda Venezuela İçişleri Bakanı, cezaevinin denetimini ele geçiren ve "kumpas ve suç merkezini dağıtan" güvenlik güçlerini kutladı.

Tren de Aragua çetesinin lideri Héctor Guerrero Flores, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından Tocorón cezaevinde yatıyordu.